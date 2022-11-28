Двое карабахских военных ранены при обстреле 

28 ноября 2022, 21:29

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В результате обстрела позиций в зоне карабахского конфликта двое военнослужащих получили ранения, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 27 ноября заявило об обстреле позиций азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила сегодня об обстреле позиций, в результате которого ранены двое военных. "28 ноября Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") на западном направлении, применив стрелковое оружие и гранатометы АГС-17" Ранения получили двое военнослужащих Армии обороны, указано в сообщении на странице ведомства в Facebook*.

Информация об обстреле передана российским миротворцам. Обстановка на границе относительно стабильная, проинформировала Армия Обороны.

Состояние раненых оценивается как удовлетворительное, сообщил сегодня и.о. министра здравоохранения Нагорного Карабаха Артур Оганджанян."Сейчас их везут в госпиталь", - процитировало его слова News.Am.

На сайте Минобороны Азербайджана к 21.25 мск не содержится комментариев относительно заявления Армии обороны Нагорного Карабаха.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны. Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

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