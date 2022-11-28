Ингушский активист Мякиев признан виновным в ущербе нальчикскому СИЗО

28 ноября 2022, 16:57

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Суд признал ингушского активиста Багаутдина Мякиева виновным в повреждении имущества нальчикского СИЗО и приговорил его к шести месяцам исправительных работ, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Защита будет добиваться оправдания Мякиева, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября на заседании Нальчикского мирового суда по делу Багаутдина Мякиева был заслушан результат независимой экспертизы, проведенной специалистами ГКУ "Управление экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарии". Эксперты подтвердили расчеты, представленные сотрудниками ФСИН, по мнению которых сумма ущерба составила 5300 рублей. При этом специалист, привлеченный защитой, оценил ущерб в 4100 рублей. По мнению суда, в расчетах, представленных специалистом от защиты, были допущены просчеты, рассказал адвокат Магомед Аушев.

Багаутдин Мякиев подозревался в уничтожении или повреждении чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ). Наказание по этой статье варьируется в зависимости от нанесенного ущерба – от штрафа в размере зарплаты до лишения свободы до двух лет, если ущерб исчисляется десятками миллионов рублей, отметил Аушев. "Если реальный ущерб был меньше 5000 рублей - это "отсутствие состава преступления и оправдательный приговор", - подчеркнул адвокат.

Мировой суд судебного участка № 8 Нальчика сегодня признал Мякиева виновным и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед Аушев, представляющий интересы Мякиева.

По словам адвоката, сам Мякиев в суде заявил, что ограждение он не сломал, а разобрал. "Разобрал так, что можно было его обратно собрать. То есть нет самого события преступления, и поэтому приговор мы непременно обжалуем", - сказал Аушев, добавив, что гражданский иск по делу не был заявлен.

2 марта 2021 года стало известно о том, что Мякиев заподозрен в повреждении имущества нальчикского СИЗО, в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу". По версии следствия, 17 июля 2019 года, находясь в карцере, Мякиев "путем физического воздействия сломал ограждение санузла" и тем самым нанес СИЗО ущерб в размере 5731 рубля. Сам Мякиев отрицал вину.

22 ноября по делу Багаутдина Мякиева о порче имущества СИЗО Нальчика прошли прения сторон. Гособвинение попросило для Мякиева полгода исправительных работ с освобождением от наказания за истечением срока давности, сообщил 23 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокат Мякиева Магомед Аушев заявил в прениях, что вина его подзащитного не доказана и в деле нет состава уголовного преступления. Он пояснил, что на видеозаписи инцидента нет момента преступления, на ней видно лишь, что перегородка туалета демонтирована и аккуратно сложена в коридоре возле камеры. Ее можно собрать обратно, но сотрудники СИЗО утверждают, что это невозможно "якобы из-за трещин, которых даже не видно", сказал адвокат.

По его словам, смету составила сотрудница ФСИН, хотя она не специалист по строительным сметам. При этом сотрудница не видела разрушения в камере, а данные взяла со слов сотрудников СИЗО, указал адвокат, попросив суд вынести оправдательный приговор.

В тот же день с последним словом выступил Багаутдин Мякиев. Он отказался признавать себя виновным. "Если хоть какая-то справедливость есть, судья должен вынести оправдательный приговор. Но мы на это не надеемся, хотя все возможные доказательства мы предоставили. Я на 90% уверен, что оправдательного приговора не будет. 10% остается на совести судьи", - приводятся его слова в публикации "Мемориала".

Напомним, Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на год и девять месяцев колонии-поселения. 27 августа 2020 года Мякиев вышел на свободу. Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены приговора.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, после этого началось уголовное преследование участников митинга. Багаутдин Мякиев был заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

После освобождения из колонии Багаутдин Мякиев неоднократно проводил акции в поддержку политзаключенных. Так, 11 января 2021 года он провел одиночный пикет с требованием выпустить на свободу политзаключенных около администрации главы Ингушетии. На одиночном пикете в назрановском офисе Совета тейпов Ингушетии 24 декабря 2020 года Мякиев потребовал освобождения участников митинга в Магасе. 10 декабря 2020 года он выходил на одиночный пикет к Аланским воротам при въезде в Магас.

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