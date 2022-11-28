Большегрузы на КПП "Верхний Ларс". Фото https://www.grozny-inform.ru

28 ноября 2022, 14:30

Число большегрузов в очереди на КПП "Верхний Ларс" превысило 600

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 600 большегрузов скопились в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября движение грузовиков через КПП "Верхний Ларс" было запрещено в связи с ремонтом дороги, но в тот же день ограничения были сняты. Ранее водители грузовиков жаловались, что им приходится несколько дней ожидать разрешения на выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Военно-Грузинская дорога открыта для всех транспортных средств и функционирует в штатном режиме, сообщило сегодня управление МЧС Северной Осетии на своем сайте.

Также в штатном режиме работают таможенные и пограничные службы, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

"В настоящее время в очереди поезда через МАПП "Верхний Ларс" в направлении Грузии ожидают 640 единиц грузового автотранспорта, очереди из легкового транспорта нет", - цитирует Томаева "Интерфакс".

По данным вице-премьера, с начала месяца через пропускной пункт в обоих направлениях границу пересекли более 74 тысяч единиц автотранспорта и свыше 181 тысячи человек.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", трансляция с которых идет на сайте Федеральной таможенной службы, на 13:50 мск на выезде из России в Грузию видны очереди из фур и легковых автомобилей. На противоположной стороне дороги камера показывает только ситуацию на самом КПП, где также видно скопление машин. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут.

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**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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