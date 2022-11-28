Три дагестанских села остались без газа после камнепада

28 ноября 2022, 13:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Газоснабжение прервано в результате камнепада в трех селах Ботлихского района, общее число жителей которых - около 2 тысяч человек, сообщило МЧС.

По данным ведомства, камни обрушились на надземный газопровод высокого давления, специалисты перекрыли газоснабжение, чтобы устранить утечку.

"Под отключение попадают три населенных пункта Ботлихского района: Нижнее Инхело, Хелетури и Алак. Общее количество абонентов - 660, население - 1998, детей - 500", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте управления МЧС по Дагестану.

Также без газа остались три социально-значимых объекта, проинформировало ведомство, не уточнив о каких именно учреждениях идет речь. "Население пользуются остаточным газом. Для обогрева используются электрические обогреватели и печки на твердом топливе", - говорится в сообщении.

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