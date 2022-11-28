Житель Дагестана обвинен в финансировании ИГ*

28 ноября 2022, 12:54

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Передано в суд дело жителя Хасавюртовского района, обвиненного в перечислении денег участникам террористической организации и участии в ней, сообщили следователи.

Жителю Хасавюртовского района предъявлены обвинения по части 1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

По версии следствия, в декабре 2015 года обвиняемый перечислил 1000 долларов участнику «Исламского государства»*, эти деньги затем были использованы членами этой террористической организации.

"Кроме того, обвиняемый с октября 2015 года до 2022 года участвовал в деятельности террористической организации «Исламское государство», принимая меры по возрождению, расширению и продолжению ее деятельности на территории Сирийской Арабской Республики, Турецкой Республики и Российской Федерации, путем осуществления финансирования террористической деятельности ее участников", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили следователи.

Подробности о личности обвиняемого в публикации не приведены. Следствие также не уточнило, в какой суд направлено дело. Часть 1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы, часть 2 статьи 205.5 – от 10 до 20 лет лишения свободы.

Отметим, в Дагестане за январь-октябрь 2022 года было зарегистрировано больше всего преступлений террористического характера (394) среди регионов России, подсчитала Генпрокуратура России. На втором месте в рейтинге с серьезным отрывом расположилась Москва (121 преступление).

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.