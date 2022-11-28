28 ноября 2022, 06:38

Рекордное число иностранцев запросили убежище в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Миграционная служба Армении с начала года получила около 700 заявлений о получении убежища, большинство из них - от граждан Украины. В среднем в год за последние 10 лет за убежищем обращались около 276 человек.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября и в октябре фиксировался высокий рост числа граждан России, желающих выехать из страны через границу с Грузией, часть из них направлялась транзитом в Армению. Это произошло после объявления в России мобилизации. По данным Комитета по туризму Армении, за первые 10 месяцев число туристов, приехавших в страну, составило 1 400 000 человек. Почти половина из них - россияне.

С начала года миграционная служба Армении получила около 700 заявлений о предоставлении убежища, пишет 26 ноября news.am, ссылаясь на официальные данные правительства страны.

Данное количество стало рекордным для страны, причем большинство из просителей убежища - граждане Украины.

По данным издания jam-news, за последние 10 лет для получения убежища обратились 2 775 человек, 1 550 были признаны беженцами.

В случае, если иностранный гражданин получит статус беженца в Армении, он может рассчитывать на получение 60 тысяч драмов (152 доллара) на шесть месяцев, информирует newsarmenia.am.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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