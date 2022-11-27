Обманутые дольщики Геленджика объяснили свое решение прервать акции

27 ноября 2022, 22:47

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Чиновники попросили прекратить голодовку, пообещав в течение недели решить вопрос обманутых дольщиков Геленджика, рассказала Людмила Гуслякова. Пока длилась голодовка, дольщики поддерживали пенсионерку одиночными пикетами. Люди поверили обещаниям, поэтому решили никаких акцией до конца следующей недели не проводить, сообщила активистка инициативной группы дольщиков Галина Цюпина.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября пенсионерка Людмила Гуслякова начала голодовку перед зданием администрации Кубани. Она потребовала от властей выполнить обещание - предоставить жилье дольщикам 14-этажного дома в Геленджике, который был снесен как незаконная постройка. Собственники квартир в 14-этажном доме в Геленджике, который снесен как незаконная постройка, уведомили администрацию Кубани о планах начать массовую голодовку с требованием решить их проблему.

Чиновники попросили прекратить голодовку, пообещав в течение недели решить вопрос обманутых дольщиков Геленджика, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Людмила Гуслякова. Она объяснила, что начала голодовку, так как квартира, купленная ею в доме 79 по улице Красногвардейская в Геленджике, была ее единственным жильем. Она вложила в новостройку собственные средства от проданной квартиры, получила на нее все документы, но когда деньги были собраны со всех покупателей, а это около миллиарда рублей, вдруг выяснилось, что дом - незаконная постройка.

Тот же суд Геленджикский суд, который 15 ноября 2013 года узаконил 14-этажный дом, через четыре года - 8 октября 2018 года принял решение о его сносе как незаконного.

«Снос начался в октябре прошлого года и в ноябре этого года от нашего дома остался один котлован, хотя готовность дома была на момент сноса почти стопроцентная: проведены и согласованы коммуникации, люди сделали ремонты в своих квартирах… Но вместо получения жилья за свои же деньги нас превратили в бомжей. С 2011 года, а это более 10 лет мы открыто участвовали в строительстве, вносили деньги застройщику на все нужды, чиновники все видели. Суд дом узаконил. Но после того, как был собран с нас всех 1 миллиард рублей, то дом потребовалось нести…Конечно мне очень обидно, что в 63 года я стала бомжем. Квартиру купить я уже никогда не смогу. У меня больше нет и не будет таких средств. Поэтому я решила объявить голодовку. Другого варианта у меня нет», - рассказала Людмила Гуслякова.

По ее словам она начала голодовку в утром 24 ноября. Пока Людмила Гуслякова голодала, дольщики, сменяя друг друга, становились в одиночные пикеты. Вечером 25 ноября ее закончила по просьбе чиновников администрации края, которые пообещали «решить вопрос в течение недели».

«За моей голодовкой наблюдали чиновники администрации края. Такие же обманутые дольщики, как и я - около 15 человек - пришли поддержать меня. Подходили полицейские. Они были предельно вежливы и даже сочувствовали. Ночевать я уходила в снятое жилье под присмотром активистов. Я не сидела круглосуточно у администрации. Я бы продолжила голодовку, но руководитель департамента по надзору за строительством краевой администрации Максим Карпенко вышел к нам и сообщил, что ему поручено разобраться с нашим вопросом в течение недели. Я и другие активисты согласились дать чиновникам шанс проявить себя. Но он был информирован, что если вопрос не решится, то тогда еще с десяток человек выйдут на голодовку», - рассказала Людмила Гуслякова.

По ее словам, она согласна на все варианты чиновников: на возврат денег, которые она вложила, на предоставление другого жилья. "Но, как сказал чиновник, администрация края будет пробовать решить вопрос о предоставлении нам другого жилья", - рассказала пенсионерка.

Люди поверили и поэтому пообещали чиновникам никаких акцией до конца следующей недели не проводить, а дать им возможность попытаться разрешить проблему, рассказала активистка инициативной группы дольщиков Галина Цюпина.

«Но в случае, если обещанное не будет исполнено, то мы намерены проводить коллективную голодовку», - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Не все дольщики верят обещаниям.

«Нас водят за нос более 10 лет. Суды узаконивали дом, затем постановили его снести. Мы как купили эти квартиры, так и судимся. Стоимость квартир (при покупке) в среднем составила около 3 миллионов рублей... В доме 440 квартир. Мы так же подсчитали, что их общий метраж составляет 17 000 кв. м. Очень мало верится, что чиновники нашли нам равнозначное жилье в таком объеме. Мы знаем какие проблемы сейчас в Геленджике у коренных жителей, которых сносят в связи с новым генпланом. Что говорить о нас? Да нам и не обещают квартиры в Геленджике. Сегодня чиновники говорили о их предоставлении на территории Краснодарского края. Но нам всем уже все равно, лишь бы нам вернули то что мы вложили», - говорит Татьяна Иванова.

Дольщики рассказали корреспонденту, что они признаны потерпевшими по делу о мошенничестве с их деньгами застройщиками дома 79 по улице Красногвардейская. Но обвиняемые все на свободе, либо под домашним арестом.

«Люди уже устали от этих судов и постоянного обмана со всех сторон», - говорит Татьяна Иванова.

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