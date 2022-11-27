Автотрасса в горах Дагестана закрыта в связи со снегопадом

27 ноября 2022, 17:19

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Харибский перевал, через который проходит трасса Хасавюрт – Тлох, закрыт для проезда в связи с сильным снегопадом, сообщили в администрации Гумбетовского района.

Как писал "Кавказский узел", дорога республиканского значения Хасавюрт – Тлох на участке в Харибском перевале 3 января также была закрыта для движения в связи с непогодой.

Харибский перевал находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов на высоте более 2500 метров над уровнем моря. У подножия горы расположены села Артлух и Данух. Исторически этот перевал служил связующим звеном между горным и равнинным Дагестаном. В зимнее время на перевале часты снежные бури и сходы лавин, информирует сайт администрации Гумбетовского района.

Участок автодороги Хасавюрт - Тлох закрыт в связи с сильным снегопадом, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы администрации Гумбетовского района. "Автодорога Хасавюрт - Тлох через Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыта из-за сильного снегопада", - приводит его слова ТАСС.

Районная администрация рекомендовала жителям ближайших населенных пунктов воздержаться от поездок или использовать альтернативные дороги. "В настоящее время спецтехника из-за снежной бури не может приступить к полноценной чистке дорожного полотна", - цитирует сотрудника муниципалитета агентство.

Через Харибский перевал проходит наиболее короткая дорога в Хасавюрт из Ахвахского, Ботлихского и Цумадинского районов. Объезд возможен через Гимринский тоннель, сообщило "РЕН ТВ" 4 ноября 2022 года, когда перевал также был закрыт для проезда.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Гумбетовского района – селе Мехельта – умеренный осадки при температуре +3 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. Такая же погода ожидается и в ночь на 28 ноября. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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