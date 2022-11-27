27 ноября 2022, 16:30

Администрация "Эльбруса" предупредила об остановке канаток

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Канатные дороги на "Эльбрусе" будут остановлены 29 ноября в связи с техобслуживанием, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", в этом году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта пока лишь одна трасса – Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили в компании "Кавказ.РФ".

В большинстве отелей на курорте "Эльбрус" есть свободные места, а наплыв туристов ожидается к новогодним праздникам, подтвердили 21 ноября "Кавказскому узлу" менеджеры гостиниц.

29 ноября в связи с проведением технического обслуживания канатные дороги «Эльбруса» работать не будут, сообщила сегодня администрация курорта в своем телеграм-канале.

Сейчас на курорте работают все канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор – Мир и Мир – Гарабаши, отмечается в более ранней публикации администрации "Эльбруса".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти анонсировали борьбу с самостроями у Эльбруса", "Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации", "Спасатели не нашли пропавших на Эльбрусе альпинистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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