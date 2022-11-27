Голубеву направлен призыв запретить фейерверки на время военной операции

27 ноября 2022, 15:31

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Использование петард и фейерверков во время военной операции может вызвать панику среди жителей граничащего с Украиной региона, указал в обращении к губернатору Ростовской области Василию Голубеву депутат Евгений Федяев, сославшись на результаты опроса в своем телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что массовых торжеств по случаю Нового года в регионе не будет, и что главы городов и районов в этом году не должны потратить ни копейки бюджетных средств на закупку новогодних украшений. Ставропольцы также предложили властям отменить новогодние празднования.

Депутат заксобрания Ростовской области Евгений Федяев направил губернатору Василию Голубеву результаты голосования, проведенного депутатом в телеграм-канале, согласно которым жители области попросили запретить использование пиротехники на время военной операции, сообщает сегодня со ссылкой на публикацию Федяева издание "1Рнд".

Обращение депутата к губернатору датировано 25 ноября, указано в фотокопии обращения, которую Евгений Федяев опубликовал в своем телеграм-канале. "Как показал проведенный мной опрос на официальном телеграм-канале, 92% респондентов видят необходимость в запрете салютов и петард на время проведения специальной военной операции... В опросе приняли участие почти 1,7 тыс. человек", - говорится в обращении.

Депутат попросил Голубева дать правительству поручение "рассмотреть вопрос о запрете на территории региона применения и использования физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий на время СВО". "О результатах рассмотрения прошу поручить проинформировать меня", - говорится в документе.

В публикации депутат от ЛДПР пояснил, что использование пиротехники во время военной операции "не только нервирует окружающих лишним шумом, но и в сегодняшней обстановке способно дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность".

"Тем более, в Ростов и Ростовскую область поступили тысячи беженцев с территорий, где велись боевые действия, соответственно, взрывы от фейерверков и петард могут ввести их в заблуждение и вызвать панику", - пояснил Евгений Федяев в своем телеграм-канале. Запрет не должен касаться хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня, которые "обеспечат новогоднее настроение жителям", подчеркнул он. О том, была ли реакция губернатора на обращение, Евгений Федяев, по состоянию на 15.20 мск, не сообщил.

Анонимный опрос депутат объявил в своем телеграм-канале 21 октября. "В СМИ появляется информация о том, что жители области просят запретить пользоваться пиротехникой. Как вы считаете, стоит ли на время проведения СВО запретить запускать салюты и петарды в регионе?" – говорится в публикации. По состоянию на 15.20 мск, в опросе приняли участие 1682 пользователя.

Напомним, 2 ноября администрация Кубани заявила, что в крае отменены новогодние концерты и фестивали, а муниципалитетам рекомендовано не закупать новые украшения для уличных елок.

Ранее были отменены осенние празднества и фестивали в городах Ставропольского края. Так, глава Кисловодска Евгений Моисеев заявил, что до конца года в городе не будут проводить осенние фестивали и другие развлекательные мероприятия.

23 сентября стало известно, что власти Минеральных Вод приняли решение отменить празднование Дня города, пользователи Telegram поддержали решение властей.

В Ставрополе, однако, организованные властями концерты российских эстрадных исполнителей прошли в День города вопреки призывам казачества и пользователей соцсетей не проводить массовые празднества во время военной операции. Против праздничных мероприятий в Ставрополе выступили многие пользователи соцсетей, назвав их "пиром во время чумы".

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