Абхазские журналисты заявили о попытках чиновников установить цензуру

27 ноября 2022, 09:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Союз журналистов Абхазии потребовал от президента и Генпрокуратуры республики отреагировать на попытки властей повлиять на работу государственных СМИ. В объединении подчеркнули, что цензура является нарушением как права журналистов освещать события, так и права жителей на доступ к информации.

Союз журналистов Абхазии обратился к президенту республики, спикеру парламента республики и Генпрокурору Абхазии с требованием отреагировать на попытки властей установить цензуру в государственных средствах массовой информации (СМИ).

В объединении отметили, что власти все чаще пытаются вмешаться в работу журналистов, что грубо нарушает закон. "Руководствуясь надуманным правом учредителя государственных СМИ, представители органов государственной власти оказывают давление на редакции указанных СМИ. Подобные обстоятельства вынуждают Союз журналистов напомнить об основополагающем положении Закона о СМИ РА, о том, что цензура в Республике Абхазия недопустима", – сказано в сообщении, опубликованном 24 ноября на сайте Союз журналистов Абхазии.

23 ноября на Собрании общественно-политических сил Абхазии отсутствовали журналисты всех государственных СМИ. Из источников Союзу журналистов Абхазии стало известно, что редакции этих СМИ получили указания не посещать и не освещать мероприятие, заявили в объединении.

"Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений", – подчеркнули в Союзе журналистов Абхазии.

На 08.00 мск на сайтах президента Абхазии и Генпрокуратуры республики нет комментариев относительно жалобы Союзе журналистов Абхазии на попытки властей влиять на работу СМИ.

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