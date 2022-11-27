Дело об убийстве в сухумском баре дошло до суда

27 ноября 2022, 06:40

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В Верховный суд Абхазии поступило дело Игоря Гудалии и Аслана Зухбы, которые обвиняются в том, что в июле 2021 года в сухумском пивбаре убили Беслана Дзыбу. В ходе перестрелки также погиб брат одного из обвиняемых Руслан Гудалия.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июля 2021 года в Сухуме произошла перестрелка. Двое раненых, Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, скончались. Третий, Аслан Зухба, который, по словам очевидцев, был обычным прохожим, получил два ранения и выжил. На следующий после перестрелки день был задержан первый подозреваемый, житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Гудалия, а 28 ноября того же года - еще один подозреваемый Гарри Авидзба.

Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд дело об убийстве Беслана Дзыбы в июле 2021 года. Обвиняемыми по делу проходят Игорь Гудалия и Аслан Зухба. Они также обвиняются в совершении в соучастии с Гарри Авидзбой и Артуром Гудалией в незаконном обороте огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, сообщает 26 ноября Генпрокуратура Абхазии.

Согласно материалам дела, 17 июля Игорь Гудалия с братом Русланом, Гарри Авидзбой, Асланом Зухбой и Артуром Гудалией приехали в пивной бар продуктового магазина в Сухуме, чтобы урегулировать конфликт с Бесланом Дзыбой, "возникший на почве личной неприязни".

При этом прибывшие были вооружены автоматом Калашникова АКМ, пистолетом Макарова ПМ, а также гранатой "неустановленного образца". Произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой Зухба выстрелил в грудь Дзыбе дважды из пистолета. Дзыба, в свою очередь, выстрелил из пистолета в Зухбу и Руслана Гудалию. Это увидел Игорь Гудалия, который забежал в бар и семь раз выстрелил из АКМ в Дзыбу. В итоге Руслан Гудалия и Беслан Дзыба погибли, а Аслан Зухба был ранен. Его взяли под стражу в республиканской больнице.

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