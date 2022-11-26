Чиновники отчитались о найденных нарушениях на автозаправках в Дагестане

26 ноября 2022, 20:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На автозаправках в Дагестане выявлены нарушения пожарной безопасности наряду с продажей некачественного топлива, заявило Минэнерго республики по итогам проверки Росстандарта. Пользователи Telegram призвали обнародовать список таких АЗС.

Как писал "Кавказский узел", проверка Росстандарта выявила, что на некоторых АЗС в Дагестане продаются дизтопливо и бензин, не соответствующие требованиям к качеству. Замруководителя ведомства Александр Кузьмин 18 ноября предложил создать в Дагестане лаборатории для контроля качества топлива.

"Исследования показывают, что качество топлива в Дагестане действительно ниже, чем, например, в соседних регионах СКФО. Внедрение в республике лабораторий обеспечит контроль качества топлива по 18 показателям и испытание его характеристик, что существенно поднимет уровень услуг, оказываемых населению, и улучшит работу АЗС", – привела 18 ноября слова федерального чиновника пресс-служба главы Дагестана.

Росстандарт после проверки некоторых АЗС в Дагестане нашел среди нарушений, в частности, несоответствие бензина и дизеля требованиям ГОСТа, сообщил замминистра энергетики и тарифов Дагестана Магомед Алибеков.

По его словам, на заправках не соблюдались и требования пожарной безопасности. "Кроме того, АЗС снижали свою выручку, пробивая не все чеки, тем самым уклоняясь от уплаты налогов", - говорится в публикации, размещенной сегодня на странице министерства во "ВКонтакте".

По словам Алибекова, из-за высокой конкуренции и ценового демпинга, а также из-за желания увеличить прибыль "качество топлива перестало быть конкурентным преимуществом" автозаправок, отмечается в публикации.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министерству "проработать вопрос" создания в республике лаборатории по контролю качества топлива, говорится в сообщении.

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали от взрывов и пожаров на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к гибели людей. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему: надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

По состоянию на 19.55 мск, под публикацией нет ни одного комментария. Под этим же сообщением, размещенном в телеграм-канале министерства, опубликовано четыре комментария.

"А список этих заправок обнародован?" – поинтересовался, в частности, Proxodimez Proxodimez. "Нет. Скорее это [произойдет] после создания специальной лаборатории по контролю качества", - ответил администратор телеграм-канала Минэнерго Дагестана.

"С такими земляками и враги не нужны", - высказал мнение о владельцах заправок, допустивших нарушения, Ramo Ramo. "Лучше меньше заправок, но качественное топливо. Соотношение количества заправок к количеству авто, наверное, самое высокое в Дагестане", - написал Ислам.

АЗС является опасным производственным объектом, и в случае возникновения на нем пожара ответственность перед третьими лицами несет владелец станции, указал ранее гендиректор юридической фирмы "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов. "Если же происшествие произошло по вине привлеченных подрядчиков, то они несут ответственность перед собственником", - отметил юрист.

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