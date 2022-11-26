Азербайджан заявил о перехвате карабахского беспилотника

26 ноября 2022, 13:36

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Азербайджанские военные перехватили разведывательный беспилотник, запущенный с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня заявило, что минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат на границе. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинения.

Азербайджанские военные сегодня перехватили беспилотник, выполнявший разведывательный полет над армейскими позициями в Карабахе, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В 11.28 (10.28 мск) квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями наших подразделений в районе населенного пункта Шушакенд (армянское название - Шушикенд. – Прим. «Кавказского узла») Ходжалинского района (армянское название - Аскеранский район. - Прим. «Кавказского узла»), а в 11.46 (10.46 мск) - над позициями подразделений Азербайджанской армии в окрестностях высоты Йедди Хырман Агдамского района", - говорится в обнародованном сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Российские миротворцы с ноября 2020 года размещены на территориях, оставшихся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Армия обороны Нагорного Карабаха - официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

Беспилотник был перехвачен и "посажен специальным способом", отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана. На сайте ведомства публикация проиллюстрирована несколькими фотографиями беспилотника Mavic 2 Enterprise.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 13.35 мск, не прокомментировало на своем сайте версию азербайджанской стороны.

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