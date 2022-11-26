Астраханцы раскритиковали качество услуг ЖКХ на фоне планов властей увеличить тарифы

26 ноября 2022, 07:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Повышение с 1 декабря тарифов на услуги ЖКХ позволит не допустить аварий и перебоев в поставке коммунальных услуг, заявила руководитель службы по тарифам Астраханской области Ольга Степанищева. Цены на коммунальные услуги растут постоянно, а абонентам продолжают отключать свет, воду и газ, заявили местные жители в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Астраханской области регулярно жалуются на состояние коммуникаций и инфраструктуры. Так, 24 ноября астраханцы указали в соцсети, что улицу Минусинскую в Астрахани подтапливают нечистоты из-за ветхого коллектора, власти не устраняют проблему.

20 ноября жители Астрахани пожаловались, что около больницы имени Кирова отсутствует парковка, из-за чего жителям приходится оставлять автомобили за несколько сотен метров и идти это расстояние пешком. Они потребовали, чтобы власти обустроили места для машин рядом с больницей.

С 1 декабря в России на 9% повысятся тарифы на коммунальные услуги. Это позволит провести ремонт коммунальной инфраструктуры, заявила руководитель службы по тарифам Астраханской области Ольга Степанищева. "Данное решение принято правительством Российской Федерации. Повышение тарифов на коммунальные услуги позволит не допустить аварии и перебои в поставке жизненно необходимых ресурсов населению", – привел 25 ноября "Арбуз Today" слова Степанищевой.

Публикация о том, что повышение тарифов на коммунальные услуги позволит провести ремонт, была размещена 25 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 180 тысяч пользователей. На 07.30 мск эта запись набрала 42 отметки с реакцией пользователей и 61 комментарий. Часть их авторов раскритиковала состояние коммуникаций.

"Как говорится, должны, но не обязаны. Позволить то она позволит, а вот будет ли ее кто-то обновлять – это уже другой вопрос", – считает Роман Распутин.

"А когда обновите инфраструктуру, то сразу в два раза понизите плату?" – спросил Александр Григорьевич.

"Сливных систем нет, кругом свалки, остановки – одни каркасы, дороги – яма на яме, автобусов нет, освещение на улицах нет, собаки кругом стаями бегают. И за всё плати", – возмутился Денис Киселев.

"При этом воду горячую, два раза в год так и будут отключать", – подчеркнул Евгений Дегтярёв.

"Каждый год повышают, лучше не становится", – заявила Светлана Круглова.

"Как были все коммуникации изношенные, так они и останутся", – предположил Михаил Лемасов.

"Прошлый раз так же обещали, что это якобы поможет, но почему-то всё так же лифт не работает иногда, воды не бывает горячей", – написал Мага Исаков.

Другая часть комментаторов отметили, что тарифы на коммунальные услуги повышаются регулярно, а пенсии и зарплаты индексируются реже. "И чем платить? Моя коммуналка – это 70% от моей пенсии. То есть выплати нам все и умри с голоду. А как же повышение качества жизни, обещанное президентом?" – задалась вопросом Мила Белоглазова.

"Поднимите зарплаты", – потребовала Эльмира Такаева.

"Зарплаты когда повысят? Тарифы больше чем в Москве и Санкт-Петербурге, а зарплаты в разы ниже", – заявил Александр Сергеев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 6 ноября жители села Разночиновка под Астраханью потребовали от чиновников обустроить дорогу к их селу, на которой нет ни асфальтового, ни гравийного покрытия, из-за чего она становится непроходимой в непогоду.

5 ноября власти Астраханской области отчитались о завершении в регионе программы по переселению из аварийного жилья. Местные жители в ответ не это подчеркнули, что в Астрахани остаются жилыми дома в ветхом состоянии, и что заявки на получение нового жилья находятся на рассмотрении годами.

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