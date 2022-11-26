Оставлен в силе приговор осужденным за покушение на Цотне Гамсахурдию

26 ноября 2022, 06:58

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Апелляционный суд утвердил приговор четырем обвиняемым по делу о покушении на сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдию.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря 2019 года по делу о нападении на Цотне Гамсахурдию были задержаны пять подозреваемых. 22 декабря суд заключил под стражу четверых из пяти обвиняемых - Тато Гарибашвили и Георгия Сологашвили, которые обвинены в попытке убийства, а также обвиняемых в недонесении о преступлении Петре Купарадзе и Каха Чхетиани. 12 сентября 2020 года суд приговорил Георгия Сологашвили и Тато Гарибашвили к 15 годам лишения свободы, еще двое - Петре Купарадзе и Каха Чхетиани - к четырем и пяти годам лишения свободы.

Гамсахурдия был тяжело ранен в ночь на 19 декабря 2019 года в центре Тбилиси, возле дома. В тот же день он был госпитализирован. В Грузии Гамсахурдию ввели в искусственную кому, а затем перевели в клинику в Стамбуле. В конце января 2020 года Гамсахурдия был выведен из комы, в феврале он начал подавать признаки пробуждения после комы, рассказала его супруга Анна Джабаури.

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор осужденным за покушение на убийство Цотне Гамсахурдии и недонесении о преступлении. Сологашвили и Гарибашвили приговорены к 15 годам лишения свободы, Купаридзе - к четырем годам, Чхетиани - к пяти годам, информируют 25 ноября "Новости-Грузия".

Лечение Гамсахурдии продолжается до сих пор, он заново учится говорить и ходить. При этом причина нападения на сына первого президента Грузии так и не выяснена, несмотря на то, что СМИ высказывали разные предположения, в том числе политического характера, сообщает 1tv.ge.

Цотне Гамсахурдия в 2009 году был осужден на 9,5 года по обвинению в покушении на жизнь своего соседа в бытовой ссоре. Кроме того, его признали виновным по делу о взятке сотруднику тюрьмы за переправку корреспонденции. В 2012 году суд увеличил ему срок заключения до 13 лет и 2 месяцев. Гамсахурдия также обвинялся в шпионаже в пользу России и участии в антиправительственном заговоре. В октябре 2012 года Михаил Саакашвили, который был в то время президентом Грузии, помиловал Цотне Гамсахурдию.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье об убийстве.

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