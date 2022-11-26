Протестующие в Тбилиси потребовали ужесточить наказание за насилие над женщинами

26 ноября 2022, 04:59

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Организаторы и участники прошедшей в Тбилиси акции протеста заявили, что случаи изнасилования и домогательств в отношении женщин в Грузии рассматриваются недостаточно тщательно, а законодательство по этому вопросу следует привести в соответствие со стандартами, установленными в цивилизованном мире.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября в Тбилиси прошла акция протеста, участники которой потребовали ужесточить наказание за сексуальное насилие. Аналогичная акция прошла в Батуми.

В акции протеста, которая прошла 25 ноября в Тбилиси, приняли участие несколько сот человек, в основном женщины, передает корреспондент "Кавказского узла".

Одна из организаторов акции, представитель "Женского движения" Нино Долидзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у участников акции есть "одно требование, которое поможет снизить и предотвратить насилие в отношении женщин - необходимо пояснить в обществе и в законодательстве, что такое изнасилование".

"Мы хотим, чтобы в обществе все знали и провели бы необходимые законодательные изменения, что изнасилование - это любые действия сексуального характера, которые не сопровождаются явным согласием женщины. Это норма закона, которая существует во всем цивилизованном мире, и она рекомендована Грузии», - сказала Долидзе.

Она заявила, что в борьбе за это требованием женщинам необходима поддержка мужчин. В частности, по ее словам, для изменения законодательных норм необходимо участие министерства внутренних дел и правоохранительных органов. Речь идет о превентивных мерах, в том числе усилении реагирования на поступающие вызовы и использовании электронных браслетов для потенциальных насильников.

«Действующее законодательство оговаривает, что женщина должна подвергнуться фактическому насилию, чтобы это было признано насилием», - сказала Долидзе.

По данным МВД Грузии, изнасилования не входят в число самых распространенных преступлений в стране. Ведомство отметило, что за первую половину текущего года было зарегистрировано 96 случаев при общем числе преступлений превышающем 33 тысячи, пишут "Новости-Грузия". При этом ведомство также отмечает, что в период с 2014 по август 2020 года в стране были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства. В 2020 году были убиты 22 женщины, в 2021 - 18, а за восемь месяцев текущего года - 13. По данным прокуратуры, половину женщин убивают члены семьи, сообщает "Спутник0-Грузия".

Организатор акции, представитель "Женского движения" Байя Патарая обратила внимание, что в Грузии "нормализовано" насилие над женщинами и считается, что они должны все терпеть.

«В Грузии не стыдно быть насильником. Он по-прежнему останется рукопожатым, его все равно изберут тамадой во время застолий и все равно не возникнет проблем на работе. У нас патриархальное общество. В нем главный человек – мужчина, а женщина - человек второго сорта, должна жить мозгами мужчины. Это вызов для всей страны: в каком-то регионе ситуация легче, а в каком-то тяжелее», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Она пояснила, что на сегодняшний день в суде «практически невозможно» выиграть дела по сексуальному насилию, жертвам необходимо представить доказательства «высокого уровня».

Выступившая на акции Тамта Дишкариани сообщила, что три года назад стала жертвой сексуального насилия со стороны депутата Тбилисского органа самоуправления, но проиграла суд в двух инстанциях. Она намерена обжаловать этот решение в Верховном суде Грузии, после чего намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. «Нужно в любом случае защищать свои права и насильников нужно наказывать», - сказала она.

Помощница депутата самоуправления Тбилиси 4 октября заявила в СМИ о попытке изнасилования со стороны начальника. Дело было возбуждено по трем статьям: о насилии, насильственных действиях сексуального характера и по статье о повреждении или уничтожении вещи.

Участница акции протеста, представитель ЛГБТ-сообщества заявила на акции, что от поведения женщин зависит, подвергнуться они сексуальному насилию или нет. «Мы живем в таком безумии, что женщины должны себя правильно вести, чтобы не подвергнуться насилию. Необходимо больше говорить о насилии и насильниках, публично называть все своими именами, говорить и постоянно везде рассказывать эти истории, касающиеся женщин», - сказала она.

К кампании против насилия в отношении женщин присоединились оппозиционные депутаты-женщины. С соответствующим заявлением выступила на прошедшем брифинге депутат от партии "Лело" Анна Нацвилишвили. К ней присоединились депутаты Хатия Деканоидзе, Анна Бучукури, Хатуна Самнидзе и Тамар Кордзая, сообщает "Грузия-Онлайн".

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