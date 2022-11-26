МИД Южной Осетии раскритиковал решение Европарламента о российских загранпаспортах

26 ноября 2022, 03:01

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Решение Европарламента о непризнании российских загранпаспортов, выданных в Абхазии и Южной Осетии, является грубым нарушением основополагающих принципов европейской демократии и дискриминацией местных жителей, заявил МИД Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября Совет Европы согласовал проведение переговоров с Европарламентом о непризнании российских загранпаспортов, выданных в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии. Эти документы не будут действительными для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, заявил Совет Европы. 20 октября 540 депутатов Европарламента поддержали эту инициативу. 25 ноября МИД Абхазии заявил, что решение Европарламента не соответствует международным нормам и ущемляет права местных жителей.

Владимир Путин 5 октября подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Абхазию и Южную Осетию Грузия считает оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Министерство иностранных дел Южной Осетии опубликовало 25 ноября комментарий по поводу решения Европарламента о запрете на оформление виз гражданам Российской Федерации, получившим паспорта "на территориях новых российских регионов, а также в республике Крым, республике Абхазия и республике Южная Осетия".

Ведомство расценивает решение Европарламента "как очередной недружественный выпад стран Европейского союза, грубое нарушение основополагающих принципов европейской демократии". Также отмечается, что запрет на оформление виз является "неприкрытой дискриминацией в отношении российских граждан, проживающих на этих территориях".

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" журналисты ранее отметили, что решение Европарламента не повлияет и на жителей Южной Осетии, так как многие из них оформляли документы в Северной Осетии и других российских регионах.

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