25 ноября 2022, 23:13

Краснодарец оштрафован за дискредитацию военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прикубанский суд Краснодара оштрафовал местного жителя Алексея Аликина по статьям о дискредитации российских военных и неповиновении силовикам.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край. Так, в суд поступило административное дело местной жительницы Юлии Савченко, которую силовики считают виновной в дискредитации российской армии. 

Прикубанский суд в Краснодаре оштрафовал Алексея Аликина по статьям о дискредитации армии и неповиновении требованиям полицейских. Перед этим Аликин несколько часов провел в отделе МВД, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Аликин был задержан силовиками в ночь на 24 ноября, сообщил в тот же день правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

На сайте Прикубанского районного суда Краснодара по данным на 22.40 мск не содержится информации об административных делах в отношении Аликина.

Статья о дискредитации российских вооруженных сил (20.3.3 КоАП России), действующая с 4 марта, предусматривает максимальное наказание для физических лиц в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Минимальный штраф составляет 30 тысяч рублей. Суды в Краснодарском крае регулярно назначают штрафы по этой статье: так, 15 ноября стало известно о жительнице Краснодара, которая сорвала с доски объявлений листовки "Своих не бросаем" и была за это признана виновной в дискредитации армии.

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* издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Студентка кубанского техникума пожаловалась на угрозу отчисления за пацифистские взгляды", "Житель Краснодара оштрафован за пикет у памятника чекистам", "Житель Тимашевска оштрафован по доносу за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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