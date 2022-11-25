Замглавы Минздрава Дагестана стал подозреваемым по делу о поставке неисправных аппаратов ИВЛ

25 ноября 2022, 12:28

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Бывший замминистра здравоохранения Дагестана превысил полномочия, настояв на поставке в махачкалинский медцентр неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких во время пандемии коронавируса, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня управление МВД по СКФО сообщило, что на Ставрополье возбуждено уголовное дело о мошенничестве при покупке для медучреждения Махачкалы неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Москве и Ставропольском крае полицейские задержали трех подозреваемых: поставщика, предпринимателя, с которым был заключен госконтракт, и посредника, который занимался подготовкой документации.

По версии следствия, в марте 2020 года чиновники Минздрава Дагестана заключили с предпринимателем контракт на 24 миллиона рублей на поставку восьми аппаратов ИВЛ, но под видом нового оборудования в медцентр были поставлены аппараты, не соответствующие требованиям спецификации и бывшие в употреблении. Кроме того, их закупочная цена была завышена почти в два раза, считают следователи. Результаты экспертизы показали, что пять аппаратов ИВЛ требовали доукомплектования, а два аппарата были полностью неисправны. Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Бывший замминистра здравоохранения Дагестана подозревается в превышении полномочий, сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по СКФО. По версии следователей, он организовал фиктивный сбор коммерческих предложений, заключил и подписал госконтракт на поставку аппаратов ИВЛ для Центра инфекционных болезней в Махачкале.

"В дальнейшем чиновник дал указание главному врачу больницы осуществить приемку аппаратов ИВЛ, будучи осведомленным о том, что данное учреждение не нуждается в оснащении этими аппаратами ввиду отсутствия в адрес Министерства здравоохранения РД заявок, а также что данные аппараты не отвечают требованиям технического задания государственного контракта. После чего должностными лицами были подписаны акты приема-передачи и ввода в эксплуатацию оборудования. На основании этих документов Министерством здравоохранения Республики Дагестан на расчетный счет предпринимателя были перечислены денежные средства в размере 24 млн рублей, чем причинен ущерб бюджету в особо крупном размере", - говорится в публикации в телеграм-канале управления.

Дело расследуется по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», предусматривающей до 10 лет лишения свободы. "В настоящее время фигурант объявлен в розыск", - отмечается в сообщении. Имя подозреваемого в публикации не указано.

Напомним, в июле 2020 года представители Координационного совета НКО Дагестана сочли неудовлетворительной работу регионального Минздрава в период пандемии коронавируса. В республике не хватало лекарств, врачи не были обеспечены средствами защиты, а мест для больных COVID-19 в больницах насчитывалось меньше заявленных, заявили активисты.

Ранее в том же месяце министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что "система здравоохранения республики испытала, колоссальную нагрузку, но не сломалась". Он добавил, что в республике было достаточно аппаратов ИВЛ, при этом закупки новых аппаратов продолжались.

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