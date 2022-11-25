Участники круглого стола предупредили об угрозе политическим свободам в Нагорном Карабахе

25 ноября 2022, 08:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на отказ властей от поправок в Конституцию, предполагающих расширение полномочий парламента, остается риск устранения общества от участия в политических решениях, указали участники круглого стола в Степанакерте. Они потребовали пересмотреть подход к конституционным реформам.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян убедил Нацсобрание отозвать проект поправок в Конституцию, объяснив это "негативной реакцией общественности".

В январе власти Нагорного Карабаха объявили о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. В ноябре, когда проект прошел два чтения в парламенте и был одобрен Верховным судом, правозащитники раскритиковали конституционную реформу - по их мнению, расширение полномочий парламента способно спровоцировать раскол в обществе.

В Степанакерте 23 ноября прошел круглый стол на тему поправок в Конституцию, организованный нагорно-карабахским независимым «Центром стратегических исследований». В нем приняли участие представители НПО, юристы, лекторы университетов, политологи, студенты и представители оппозиции и офиса омбудсмена, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

"Несмотря на то, что проект поправок в Конституцию был отозван, "Центр стратегических исследований" принял решение организовать круглый стол для анализа ситуации и обсуждения указанных обстоятельств конституционной реформы", - сказала сотрудница центра.

Днем ранее «Центр стратегических исследований» распространил заявление, в котором пригласил всех желающих принять участие в обсуждении и объяснял, что после войны 2020 года «кризис власти в Нагорном Карабахе стал неоспоримым фактом», и потому «было принято решение принять новую Конституцию, которая позволила бы проводить досрочные президентские выборы, не увязывая их с выборами в Национальное собрание».

"В январе 2022 года для согласования точек зрения на новую Конституцию была сформирована комиссия по конституционным реформам. В июне была сформирована профессиональная комиссия, которая, согласно принятой декларации, разработала проект Конституции. Однако на заседании НС 27 октября председатель профессионального комитета Араик Лазарян заявил, что в ходе общественных обсуждений от имени всех парламентских фракций в комитет было направлено письменное заявление, в котором [предложены] более гибкие методы реформ. […] Так называемый гибкий проект предполагает 100-процентную концентрацию власти в руках Национального собрания, вплоть до избрания главы государства 2/3 голосов депутатов, принятие важных решений относительно статуса и дальнейшей судьбы Нагорного Карабаха и другие. Такая ситуация разным слоям общества кажется странной, если не опасной", - говорилось в распространенном заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

После изучения общественного мнения стало понятно, что люди не в курсе, какие политические процессы проходят в стране и какие именно конституционные реформы запланированы, заявил на круглом столе руководитель "Центра стратегических исследований", кандидат экономических наук Гариб Бабаян. Необходимо обеспечить «вовлеченность народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") в судьбоносные и чрезвычайно важные для Арцаха вопросы», подчеркнул он.

Несмотря на то, что проект поправок в Конституцию отозван, необходимо продолжать обсуждение, потому что "есть Конституция, и эта тема будет всплывать", высказал мнение кандидат юридических наук, преподаватель в местном университете Арарат Даниелян.

"Конституционные реформы ни в коем случае не должны стать средством для политической борьбы. Также, если в стране кризисная ситуация, социальная, экономическая или политическая, а в нашей ситуации и военно-стратегические проблемы, то изменения в Конституции не должны иметь место. Так как, если мы говорим о разделении власти, а по проекту поправок в Конституцию предусматривалось увеличение полномочий парламента, то, во-первых в стране должна быть состоявшаяся партийная система, во-вторых, парламент должен иметь высокий имидж, но в наших реалиях такого нет", - отметил он.

Предложенная поправка в статью 162 Конституции (поправка предусматривает расширение полномочий парламента. – Прим. "Кавказского узла") «ставит под угрозу Декларацию независимости, и основы государственности стабильности и правового баланса», заявил защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"Действительно, население не в курсе, какие конституционные реформы предполагались в начале года и сейчас. Возможно, опасения или недовольство прозвучали бы намного раньше, В любом случае, интеллигенция или НПО должны были раньше заинтересоваться реформами и прослеживать процессы, а не дожидаться решения Верховного суда и второго чтения в парламенте. Потому, что изначально было понятно, что намерение внести поправки в 162 статью являются нарушением", - пояснил Степанян.

Адвокат палаты адвокатов Нагорного Карабаха Рафаэль Мартиросян высказал мнение, что "несмотря на то, что проект отозван президентом, опасения все же остаются". "Возникает вопрос, почему Верховный суд принял такое спешное решение, признав проект поправок в Конституцию? Это говорит о том, что во всех структурах власти нет принципиальных разногласий и царит взаимопонимание. В противном случае, Верховный суд применил бы механизмы сдерживания и функции справедливого решения. Это означает, что внутри страны мы имеем более глубокие проблемы, чем предполагали, и это надо рассматривать в контексте безопасности страны", - подчеркнул Мартиросян.

Адвокат заявил, что «необходимо призвать, чтобы народ заявил о своих правах, а все три ветви власти должны подать в отставку, и чтобы была создана новая власть, которая будет в состоянии решать проблемы».

Главный редактор журнала «Аналитикон» и директор Степанакертского пресс-клуба Гегам Багдасарян напомнил о подоплеке инициативы поправок в статью 162. "Хотел бы напомнить время принятия Конституции - 2017 год. Тогда Степанакертский пресс-клуб неоднократно поднимал вопрос – чья эта повестка. В ходе общественных обсуждений, агитаторы на встречах убеждали, что в этом нет ничего серьезного, меняем только название республики – вместе с "Нагорно-Карабахской республикой" будет также в обиходе "Республика Арцах". Однако на самом деле для действующего президента создавались условия для незаконного третьего срока президентства. Стало понятно, что новая Конституция, принятая в 2017 году, была повесткой одного человека, клана, а не властей в целом. То же самое было сейчас - попытка повторить, убедить, что это все исходит от желания общественности. Хотя на самом деле общественность не в курсе, что были запланированы реформы и поправки в конкретные статьи, и они не могут высказаться «за» или «против». Очевидно, что и сейчас мы имеем дело повесткой конкретного клана, и нам важно доказать это и не допустить повторения ситуации. Общественность необходимо заинтересовать, натолкнуть на обсуждения и принятие решений", - сказал Багдасарян.

Схожее мнение высказал политолог Манвел Саргсян. "Цель конституционных поправок была одна – отнять у народа право на принятие решений. А делается для того, чтобы только группа конкретных людей могла принимать решение и иметь выгоду от этого. Но то, что отозвали проект, не означает, что власть не предпримет других попыток, до тех пор, пока народ не найдет возможность установить настоящую демократию", - сказал он.

Давать Нацсобранию широкие полномочия неправильно, так как заинтересованным силам легче воздействовать на членов парламента, чем на весь народ, заявил экономист, президент патриотической общественной организации «Единая Армения» Артур Григорян. "Также сами депутаты продолжали проталкивать проект поправок в Конституцию, и то, что все пять фракции были единодушны в этом вопросе, уже вызывает подозрения: из какой темной комнаты идут указания? У меня есть подозрения, что все пять фракций руководятся из одного центра, и не исключаю, что власти устроят народу новые испытания", - сказал он.

Изменения в Конституции сочла несвоевременными член Общественного совета Нагорного Карабаха, председатель НПО «Ген» Армине Авагимян. "Мы не решили вопрос спокойной повседневной жизни граждан, но хотим изменить модель правления. Это фейковая повестка. Кроме того, чтобы организовать референдум, из бюджета необходимо будет выделить от 2 миллионов долларов, при том, что есть множество социальных проблем. Поэтому необходимо более ответственно подходить к внутриполитическим процессам", - сказала она.

Мнения о новом проекте Конституции не были однозначными, и в соцсетях некоторые граждане и организации высказывались против, и "именно в результате общественного давления" власти отказались от поправок, считает соучредитель гражданского движения «Мое право», лидер оппозиционной «Революционной партии Арцаха» Артур Осипян.

"Мнения были разные, но в основном граждане считают, что конституционные изменения нужны, но не в тех статьях и не с тем обоснованием. "Революционная партия Арцаха" и десятки общественных организаций высказали свои опасения, выступали против проекта. Действия властей в вопросе конституционных поправок - свидетельство того, что власти не в состоянии гарантировать конституционное обеспечение основных прав и свобод народа Арцаха и демократическую государственность Арцаха, потому наши дальнейшие действия будут заключаться в требовании отставки власти", - сказал он.

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