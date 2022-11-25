Планы строительства в Ерзовке мусороперерабатывающего комплекса вызвали протесты селян

25 ноября 2022, 05:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Ерзовки упрекнули власти в игнорировании их мнения относительно мусорного полигона. Районные власти призывают их не поддаваться на провокации и не верить слухам.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября в Ерзовке состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в генплан, однако они сопровождались скандалом. Местные жители заявили, что их не пустили на слушания, а оператор регионального издания "Высота 102" Алексей Костяков был избит.

О планах властей построить мусорный полигон близ поселка Ерзовка волгоградские активисты заявляют уже более пяти лет. В октябре 2017 года активист Алексей Ульянов выходил с пикетом к зданию администрации Городищенского района, обвиняя чиновников в сокрытии этих намерений. 3 ноября жители Ерзовки заявили, что чиновники не явились на анонсированные общественные слушания по вопросу строительства мусорного полигона. После срыва слушаний на 22 ноября были назначены новые.

Поселок Ерзовка расположен в Городищенском районе Волгоградской области на берегах речки Пичуга и Ерзовского залива Волгоградского водохранилища. В непосредственной близости от села находится магистральный канал Городищенской оросительной системы. В Ерзовке проживает 6,5 тысяч жителей. В ее окрестностях расположены десятки фермерских хозяйств и дачных обществ (СНТ «Русь», «Овражье», «Фрегат», «Волго-Дон», «Металлург» и другие). Окрестности Ерзовки считаются у волгоградцев экологически-чистым, рекреационным местом.

Инициатива комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области (облкомприроды) построить в двух километрах от Ерзовки мусороперерабатывающий комплекс вызвала у местных жителей, фермеров и дачников протест и создало конфликтную ситуацию в регионе.

Ситуация обострилась 22 ноября, когда в ерзовской школе проходили публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Ерзовского городского поселения. Местные жители были заранее оповещены об этом мероприятии в газете «Междуречье» и на официальном сайте поселковой администрации. Информация о слушаниях была расклеена на стендах поселка (согласно Постановлению №259 от 10.11.2022). За день до публичных слушаний поселковая администрация издала Постановление №268 о внесении изменений в постановление администрации Ерзовского городского поселения №287 от 27.08.2019г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ерзовского городского поселения в безвозмездное пользование».

Однако на слушания не смогли попасть все желающие.Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители упрекнули власти за игнорирование их требований.

«Наше мнение о строительстве мусороперерабатывающего комплекса властям неинтересно. Они целенаправленно делают все, чтобы продвинуть этот проект», - заявила жительница Ерзовки, пенсионерка Ольга Лобанова.

Женщина и ее муж живут в поселке 13 лет. Имеют здесь свой дом и земельный участок. Покупали недвижимость в Ерзовке с оглядкой на благоприятные экологические условия и близость к Волге, призналась Ольга.

Ольга Лобанова рассказала, что она с мужем пришла на публичные слушания. Агрессивно настроенных людей она там не видела.

«Люди, конечно, были возбуждены, так как нас [жителей Ерзовки] в школу не пускали. Говорили, якобы регистрация идет. Просто прикрыли дверь, и все. Но регистрации как таковой и не было. А приезжие [бюджетники из Городища] уже сидели в актовом зале. Их привезли в 14-00 на автобусах. Три часа они сидели, ждали», - рассказала собеседница.

Лобанова считает, что участником слушаний мог быть только гражданин, имеющий недвижимость или прописку в Ерзовке. Участие граждан, прибывших на собрание из районного центра, было непонятно ни ей, ни ее односельчанам. Тем более, что большая часть жителей Ерзовки, пришедших на слушания, не допускались в зал. Полиция преградила им вход в школу. Поэтому граждане настоятельно потребовали от «чужаков» покинуть школьный зал. Требование ерзовчан было выполнено. Часть стоявших на улице селян заняла места в зале. Но, по признанию Лобановой, все равно многие ее односельчане не были допущены к слушаниям. Впрочем, мероприятие продлилось не более 10 минут.

«Президиум быстро все свернул. Выступили только два человека. Они категорически высказались против строительства мусороперерабатывающего завода. Председательствовал заместитель главы администрации поселка Владимир Поляничко. Он закрыл собрание. Сказал, что в течение пяти дней можно свои предложения принести в администрацию», - рассказала Ольга Лобанова.

По ее словам, после закрытия слушаний люди не разошлись. Провели импровизированное голосование. Единогласно было принято мнение, что строить комплекс рядом с поселком нельзя.

«Все у нас против полигона. Считаю, что слушания не состоялись в полном объеме. И голосования не было. Наше мнение им не нужно. Нас просто ставят перед фактом. Никакой информации о характеристиках полигона не было. Если бы я не состояла в нашей ерзовской группе в соцсетях, я бы вообще ничего не знала об этой инициативе властей», - сказала Ольга Лобанова.

Петр Шарков живет в Ерзовке 34 года. Он самозанятый, работает в поселке. Мужчина также сообщил корреспонденту, что с проектом строительства мусороперерабатывающего предприятия, с его техническими характеристиками никто граждан не знакомил. Активисты пытались получить эти документы по официальному запросу (в Облкомприроде). Но тщетно.

«В надзорные органы обращались. Отписку получили из областной прокуратуры - без конкретики», - сказал Петр.

По словам собеседника, ранее слушания состоялись 28 октября. О них жители села узнали случайно. Тогда состоялась презентация проекта строительства мусороперерабатывающего завода. «Ведущий показывал красивые слайды аналогичных заводов в других регионах. Указал плюсы. Первый – 300 рабочих мест. Для нас не весомый аргумент. Второй – будут с птицами бороться [c воронами, чайками и пр., КУ] Но минусы экологические превышают. Комплекс будет от нас в сторону Волгограда. Дорога через поселок проходить не будет. Но проблема с пробками усугубится. Никакого расширения дороги не предполагается. Машинопоток из-за этого завода усилится», - возмутился Петр.

28 октября активисты сумели собрать более 900 подписей под обращением к региональным властям о недопустимости строительства подобного предприятия. «Мы, жители, думаем, что слушаний больше не будет. Нас только выслушали. Дальше областная дума будет принимать решение. Голосование жителей не предусмотрено. Мы же хотим зафиксировать нашу позицию, так как жители все против», - заявил Петр Шарков.

Юлия Гатятуллина живет в Ерзовке уже 20 лет. Училась в сельской школе. Вышла недавно замуж. С супругом владеют домом в Ерзовке. Работает в Волгограде директором магазина косметики. «Два километра от поселка [планируют строить мусороперерабатывающий комплекс] - это очень мало, с учетом объемов переработки. Там Городищенский оросительный канал. Комплекс будет впритык к каналу. Мы пьем воду оттуда. В почву, в воду будут проникать загрязняющие вещества от завода», - возмутилась Юлия.

Она рассказала, что на слушаниях, проходивших 28 октября, представитель ООО «Ситиматик-Волгоград» сообщил селянам, что мусороперерабатывающий комплекс будет обслуживать шесть районов Волгограда. Когда участники слушаний спросили его, почему будет обслуживаться город, докладчик ответил, что и из области тоже будут возить туда отходы. В день по 9-10 огромных машин. Юлия Гатятуллина также выразила общую обеспокоенность жителей села о том, что подвоз отходов на завод усугубит ситуацию на дорогах, так как, по слова собеседницы, "трасса и так перегружена, особенно в зимнее время".

Юлия рассказала о плохой организации последних публичных слушаний, проходивших в сельской школе 22 ноября. Ей с трудом удалось попасть в зал. Пустили только после того, как она заявила, что в зале находится одна ее мама – инвалид 2-й группы, которую нельзя оставлять без присмотра.

«Был скандал. Была огромная очередь. Директор школы сказал, что больше никого не пускаем. То, что творилось в зале - уму непостижимо. Местные стояли. Сидели чужие. Их выгнали. Само слушание заняло 8 минут. Два высказывания, и закончили. Цирк и показуха. Нам четко дали понять, что никакого голосования не будет. Поставили просто перед фактом. Велись протоколы, но на сайте администрации их пока нет. Мы негодуем», - заявила собеседница.

Юлия отметила, что возмущения ерзовчан поддержали дачники из окружающих поселок СНТ. Активисты создали инициативную группу, которая составила официальные обращения в надзорные и исполнительные органы области, а также в аппарат президента России. Граждане предлагают местоположение проблемного завода «отодвинуть хотя бы на 25 километров от Ерзовки».

Дачник СНТ «Русь», представившийся Анатолием, заявил корреспонденту, что появление мусороперерабатывающего завода рядом с дачными массивами и селом Ерзовка «ставит крест на всей рекреационной зоне у Волгоградского водохранилища». «Иметь дачу рядом с мусорным заводом я не желаю. Тут и вода, и почва будут загрязнены. И воронье будет терроризировать людей. Я точно продам свою дачу и куплю в другом чистом месте. Но кто у меня дачу купит? Ее цена с появлением этого злосчастного завода упадет до нуля. И даром брать не будут. Все. Угробили мечту об отдыхе», - возмутился дачник.

Юрист Светлана Петрова исследовала ситуацию, возникшую в селе Ерзовка. Она заявила корреспонденту, что вопрос перевода земель из одной категории в другую не входит в положения Градостроительного регламента, который регулируется Градостроительным кодексом РФ. По словам юриста, вопросы оборота земель регулируются Земельным кодексом РФ и Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ.

«Есть еще специальный закон о переводе земель и земельных участков из одной категории в другую – как федеральный [Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" N 172-ФЗ, КУ], так и областной. По этим законам перевод сельскохозяйственных земель ограничен. В последнем названном мною законе существует перечень исключительных случаев, когда такой перевод допускается. Но даже в таком исключительном случае для перевода земель нужно соблюсти группу условий», - сказала Светлана Петрова.

Во-первых, пояснила она, должно быть доказано, что никакого другого варианта для смены земель сельхозназначения не существует, кроме предложенного.

«Должно быть обоснование. Это очень объемный документ, включающий экономические, экологические, геологические выводы, то есть должны быть научные обоснования подобного перевода в определенных целях. Такого обоснования не было предоставлено. И его нет в принципе», - заявила Петрова.

Юрист пояснила, что в Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" были недавно внесены поправки, согласно которым вся обязанность по предоставлению такого обоснования лежит на заказчике. Инициатором же таких изменений является Облкомприроды.

«Они [чиновники Облкомприроды] ничего не предоставили, кроме письма. Они летом обратились в администрацию Ерзовского поселения с предложением внести такие изменения в Генеральный план Ерзовки. То есть инициатором таких нарушений фактически является администрация области. Дело в том, что по части 2 статьи 8 Земельного кодекса, которая прописывает вопросы, связанные с земельными отношениями, там четко сказано, что перевод земельных участков из одной категории в другую, принадлежащих субъекту федерации или муниципальным образованиям. Если это земли сельхозназначения, то перевод может осуществлять только субъект федерации, то есть Волгоградская область», - заявила юрист.

Петрова также обратила внимание журналиста на 3-ю часть той же статьи, в которой утверждается, что если правила перевода сельхозземель из одной категории в другую нарушаются, то все эти акты и действия являются недействительными. «Миной замедленного действия» назвала Петрова незаконные, по ее мнению, инициативы Облкомприроды. Так как уже после ввода мусороперерабатывающего комплекса в эксплуатацию может возникнуть возможность юридического оспаривания его существования. Помимо этих рисков, по мнению правоведа, работа подобного предприятия может нанести «непоправимый ущерб землям сельхозназначения». Завод будет расположен в 1 километре от канала Городищенской оросительной системы. К этому участку, где планируется построить комплекс, вплотную прилегают границы фермерских и крестьянских хозяйств. Все они попадают в Санитарно-защитную зону (СЗЗ) нового предприятия.

«А использование земель в СЗЗ для производства сельхозпродукции запрещено постановлением правительства №222 «Правила использования земель в СЗЗ». Они изымают все земли сельхозназначения на расстоянии 1 километра от границы этого участка. Эти земли, автоматически попадая в СЗЗ, становятся непригодными для производства сельхозпродукции. Без работы остаются фермеры и их работники. Урон фермерам будут наносить и стаи ворон, которые будут портить систему капельного орошения по всей округе», - заявила Светлана Петрова.

Светлана Петрова считает, что сложившаяся в Ерзовке ситуация может стать причиной и нарушений конституционных прав местных жителей, дачников и фермеров на благоприятную среду обитания и достойное качество жизни. Она также подтвердила информацию о том, что инициативная группа местных жителей отправила обращение президенту РФ, и что из его аппарата поступил ответ о том, что жалоба находится на стадии рассмотрения.

Юрист также указала на нарушения, возникшие в процедуре организации публичных слушаний в Ерзовке. «По закону организатор слушаний Ерзовская администрация. Но распоряжался представитель этого облкомитета. И был еще мужчина в медицинской маске, которому подчинялись некие никому неизвестные люди. Когда мы предложили ему представиться, он отказался. Посторонние люди решали, кого пропустить, кого не пропустить. Незаконно прекратили доступ жителей поселка. Публичные слушания, согласно статьи 5.1 Градостроительного кодекса допускаться должны все желающие граждане, зарегистрированные в поселке», - сказала юрист.

Глава Городищенского района Сергей Будников на странице администрации в телеграмм-канале так прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Ерзовке. Он сообщил, что к нему часто приходят обращения ерзовчан. Они обеспокоены «появлением свалок при строительстве мусороперерабатывающего завода на территории поселения», а в сети Интернет распространяется «много недостоверной информации о планах по строительству на территории Городищенского района мусороперерабатывающего комплекса».

«Проблема стихийных свалок и загрязнения почвы для пригородного Городищенского района стоит наиболее остро. К сожалению, есть те, кому выгодно продолжать хоронить мусор на открытых полигонах не вкладывая прибыль в переработку. Это те, кто сегодня вводят в заблуждение жителей Ерзовки рассказывая о неких страшных последствиях, связанных с процессом складирования и захоронения твердых отходов в непосредственной близости от рабочего поселка. Важно понимать, что на сегодняшний день есть только концепция строительства на территории Городищенского района современного мусороперерабатывающего комплекса. Новые площадки складирования и захоронения мусорных отходов на нашей территории создаваться не будут. В связи с этим любые негативные последствия для жителей и для экологии, связанные с этим процессом, на территории Городищенского района исключены», - написал он.

Сергей Будников настаивает на том, что современные перерабатывающие комплексы - это высокотехнологичные производства с нулевым воздействием на окружающую среду, «и только о таком объекте сегодня может идти речь – это наша принципиальная позиция».

Внесения изменений в Генеральный план поселения, по убеждению главы района, нужны для того чтобы впоследствии провести необходимую геологоразведку и проектирование «этого современного комплекса».

«По окончании проектирования, понимая конкретные параметры планируемого предприятия, мы организуем широкое обсуждение с жителями, в том числе и в рамках публичных слушаний, по итогам которых будет приниматься окончательное решение о строительстве», - заявил в своем обращении Сергей Будников, призвав граждан «не поддаваться провокациям и не позволять использовать себя и вводить в заблуждение».

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