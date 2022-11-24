Редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии

24 ноября 2022, 22:07

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Коллектив типографии в Ростове-на-Дону отказался печатать новый номер дагестанской газеты "Черновик" в связи с давлением собственников, сообщила редакция издания. Новый номер газеты, который должен был выйти 25 ноября, доступен в электронном виде.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября редакция дагестанской газеты "Черновик" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. На прошлой неделе газета не вышла из-за отказа типографии напечатать номер. Журналисты связали усилившееся давление на издание с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету, рассказал заместитель главного редактора Магомед Магомедов. Давление на "Черновик" связано с критикой в адрес властей республики, но если бы претензии были обоснованными, то власти подали бы в суд, считают дагестанские журналисты Светлана Анохина и Гаджимурад Сагитов.

Общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается в Республике Дагестан с 2003 года. Издание подвергалось давлению сразу после открытия. Тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать "Черновик", поджигали. Одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии, и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа. Против журналистов возбуждались уголовные дела, в редакции проводились обыски. В 2011 году был убит учредитель издания Хаджимурад Камалов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

На этой неделе печатный номер "Черновика" не выйдет, сообщила редакция издания. "Нам снова отказали в печати, на этот раз в Ростове-на-Дону. Отказали в самый последний момент, когда мы прислали к ним все необходимые файлы. Сотрудник ростовской типографии "Красный молот" сообщил, что их учредители, находящиеся в Москве, пригрозили коллективу типографии увольнением, если они напечатают "Черновик"", - говорится в публикации на сайте издания.

Две недели назад, "ссылаясь на давление властей и силовиков", выпуск "отказались печатать типографии Дагестана". "В частности, "Дом печати". До этого, совершенно необоснованно, нам отказал "Лотос"", - указано в сообщении.

Редакция сообщила, что новый номер издания доступен в виде PDF-файла на сайте и в Telegram-канале "Черновика".

В новом номере передовица посвящена возможности отставки мэра Махачкалы Салмана Дадаева. также в номере опубликованы материалы о конфликте, в связи с отставкой бывшего директора гимназии Цветковки, о фальсификациях результатов экспертиз в Дагестанском бюрю судмедэкспертизы, о борьбе жителей Дербентского района за получение компенсации за дом, который пострадал в результате подтопления и другие.

Журналистка Светлана Анохина ранее сообщила "Кавказскому узлу", что также связывает новый виток давления на издание с его правозащитной деятельностью. "СМИ занимается правозащитной деятельностью. У них совершенно конкретная правозащитная позиция, пусть и не совсем меня устраивающая. Но эти пикеты в защиту Абдулмумина [Гаджиева] имеют свой результат. Я вообще не припомню, что что-то похожее раньше происходило. Акции длятся уже больше двух лет. Каждый понедельник люди выходят на пикет в его поддержку", – отметила журналистка.

По версии следователей, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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