Педагоги и ученики вернулись в гимназию Цветковки

24 ноября 2022, 13:26

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Сотрудники гимназии в селе Цветковка под Кизляром, которые ранее написали заявления об увольнении в знак протеста против смены директора, вновь вышли на работу. Также в гимназию вернулись ученики, и в ней возобновился учебный процесс.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром. 21 ноября сельчане вышли на акцию протеста. Родители отказались отпускать на учебу своих детей, а из гимназии в знак протеста уволилась часть педагогов. 23 ноября Минобрнауки Дагестана заявило, что директор гимназии в Цветковке, восстановления которого на работе требовали родители школьников и педагоги, будет исполнить обязанности до конца учебного года.

Численность населения села Цветковка, расположенном в Кизлярском районе Дагестана, составляет свыше 6000 человек, сообщил 22 ноября Telegram-канал "Спросите у Расула".

В Telegram-канале "Родной Дагестан"сегодня был опубликован ролик, на кадрах которого показана группа мужчин, которая входит не территорию двора. После них идут несколько десятков женщин, а затем показаны несколько десятков детей, которые заходят во двор с рюкзаками и воздушными шарами в руках. Во время того, как взрослые и дети входят во двор, им аплодируют люди, собравшиеся во дворе.

Видео о том, как педагоги и ученики входят не территорию гимназии в Цветковке сегодня также опубликовал Instagram-паблик* golos.dagestana. "Люди добились своего. Директора одобрили. Всё учителя, которые уволились, вернусь на свои рабочие места, а ученики за свои парты. Это их возвращение состоялось сегодня", – сказано в описании к видео.

На 13.20 мск этот ролик в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного млн пользователей, набрал 5027 просмотров и 275 комментариев. Большая часть их авторов высказалась положительно.

"Молодцы. Вот что значит сплочённость", – написал пользователь aura_flowers05.

"Впервые такое, чтобы народ своего добился", – считает teacoffee0987.

"Уникальный случай. Хотелось бы посмотреть на директора в деле, чем он так привлек к себе целое общество", – отметил пользователь arenda_ps4_mhk.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 23 ноября заявил, что в Цветковке должен быть возобновлен учебный процесс в гимназии. Также он пригрозил последствиями тем, кто сорвал его. Комментаторов в соцсети возмутило заявление Меликова. Они отметили, что оно звучит как угроза, хотя конфликтную ситуацию создали чиновники.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.