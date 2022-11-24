Силовики отчитались о предотвращении теракта на газопроводе в Волгоградской области

24 ноября 2022, 12:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на газопроводе "Южный поток" в Волгоградской области. Задержаны четыре гражданина России, которые заподозрены в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб, сообщило ведомство.

В Волгоградской области силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток", заявила ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Задержаны четверо граждан России, которых следствие считает предполагаемыми исполнителями. При обысках по месту их жительства изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели, 593 тысячи рублей, инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва. Силовики также обнаружили их переписку с куратором из спецслужб Украины, отметила ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки, сказано в сообщении.

РИА "Новости" также опубликовало видео с задержанием подозреваемых. На кадрах ролика показаны силовики с автоматами в руках, которые входят в квартиру. Затем показаны два силовика, на полу лежит человек с заведенными за спину руками, силовики надевают ему на руки наручники.

После этого на видео показан другой человек, два силовика скручивают ему руки за спину. Далее на видео приведены фотографии с предметами, которые были изъяты по месту жительства подозреваемых.

Комментариев от представителей задержанных относительно сообщения ФСБ не поступало.

"Кавказский узел" также писал, 5 августа сотрудники ФСБ отчитались о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области. При попытке подрыва были убиты два гражданина России. Ведомство заявило, что теракт готовился украинскими силовиками. 17 августа проживающий в Киеве гражданин России Андрей Чуенков, которого ФСБ назвала организатором терактов в Волгоградской области, заявил, что не участвовал в подготовке преступлений. Гражданин Украины Юрий Ионов, которого силовики также объявили организатором терактов, погиб, сообщил Чуенков.

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