Продлен арест мэра Лермонтова

25 ноября 2022, 03:48

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Бывший глава города Лермонтов в Ставропольском крае останется под домашнем арестом до 25 февраля, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа прокуратура Ставропольского края сообщила, что региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы города Лермонтова. Он был арестован. По версии следствия, мэр оплатил из бюджета за невыполненные работы 37,5 млн рублей.

Ленинский районный суд в Ставрополе оставил под домашним арестом бывшего главу города Лермонтов Станислава Полуляха, сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена обвиняемому на 3 месяца, до 25 февраля", - цитирует 24 ноября пресс-службу "Интерфакс".

Напомним, администрация Лермонтова в 2021 году заключила контракт на сумму 129 млн рублей с закрытым акционерным обществом, которое должно была заниматься "рекультивацией полигона бытовых отходов". При этом, по данным следствия, сотрудники органа местного самоуправления подписывали "поэтапные акты приемки" без проверки объема и качества выполненных работ. В итоге заказчиком "в лице главы г.Лермонтова" были оплачены фактически невыполненные работы на сумму более 37,5 млн рублей, указала прокуратура.

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