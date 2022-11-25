25 ноября 2022, 03:48

Продлен арест мэра Лермонтова

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Бывший глава города Лермонтов в Ставропольском крае останется под домашнем арестом до 25 февраля, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа прокуратура Ставропольского края сообщила, что региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы города Лермонтова. Он был арестован. По версии следствия, мэр оплатил из бюджета за невыполненные работы 37,5 млн рублей.

Ленинский районный суд в Ставрополе оставил под домашним арестом бывшего главу города Лермонтов Станислава Полуляха, сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена обвиняемому на 3 месяца, до 25 февраля", - цитирует 24 ноября пресс-службу "Интерфакс".

Напомним, администрация Лермонтова в 2021 году заключила контракт на сумму 129 млн рублей с закрытым акционерным обществом, которое должно была заниматься "рекультивацией полигона бытовых отходов". При этом, по данным следствия, сотрудники органа местного самоуправления подписывали "поэтапные акты приемки" без проверки объема и качества выполненных работ. В итоге заказчиком "в лице главы г.Лермонтова" были оплачены фактически невыполненные работы на сумму более 37,5 млн рублей, указала прокуратура.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Бывший вице-мэр Ставрополя обвинен в организации убийства двух человек", "Чиновник в Ставрополе осужден за крупное мошенничество", "Замминистра ЖКХ Ставрополья заподозрен в афере на 15 млн рублей". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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