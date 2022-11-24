Росводресурсы обозначили планы по расчистке реки Баксан

24 ноября 2022, 12:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работы по расчистке русла реки Баксан ведутся в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. До конца 2024 года планируется расчистить ​13 километров реки, сообщили в Росводресурсах.

Как писал "Кавказский узел", в апреле глава Минприроды Кабардино-Балкарии заявил, что русло реки Баксан, которая подмывает единственную дорогу к поселку Эльбрус, планируется расчистить за три года, работы оценены в 245 миллионов рублей.

В июле 2018 года после обильных осадков, которые привели к подъему уровня воды в реке Баксан, произошло подтопление участков трассы под Тырныаузом. Были заблокированы три села с населением около 1,5 тысячи человек и более четырех тысяч туристов в Приэльбрусье. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации. В августе 2017 года в Эльбрусском районе после схода селевого потока по реке также был введен режим чрезвычайной ситуации, а людей эвакуировали из зоны подтопления. Местные жители тогда раскритиковали действия властей.

Мероприятия по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" начались осенью этого года. На трехлетние работы предусмотрены 249,9 млн рублей, сообщили в Росводресурсах.

По данным ведомства, основной источник загрязнения Баксана - древесина и грязекаменные наносы с гор. На некоторых участках образовались острова из горно-обломочного материала, валунов, стволов, крупных ветвей и карчей. Наиболее засоренным считается участок в районе сел Эльбрус и Тегенекли.

"Зимой уровни воды в реке минимальны, что позволяет без особых сложностей провести мероприятия по расчистке от донных отложений. Необходимую производственную паузу подрядчик возьмет летом, когда активно тают ледники и расходы Баксана достигают максимума. По завершении работ экологические условия проживания улучшатся для пяти тысяч жителей Кабардино-Балкарии", - процитировало замруководителя Росводресурсов Наталию Сологуб 23 ноября РИА "Кабардино-Балкария".

Река Баксан берет начало с ледников Азау и протекает в границах сельских поселений пяти районов Кабардино-Балкарии. Водный объект находится в особо охраняемой природной территории федерального значения нацпарка "Приэльбрусье". По плану, до конца 2022 года необходимо расчистить 2,6 км русла, в 2023 - 5,2 км, в 2024 - 5,2 км, пишет со ссылкой на пресс-службу Росводресурсов "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал об экологических акциях в Кабардино-Балкарии. В августе более 400 участников акции по сбору мусора на склонах Эльбруса за несколько часов собрали там примерно полтонны бытовых отходов, сообщили организаторы. Участники акции призвали развивать ответственное отношение к экологии своего региона.

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