Бездействие чиновников вынудило активистов Каспийска самостоятельно ремонтировать тротуар

24 ноября 2022, 11:46

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Добровольцы в Каспийске устранили яму на одном из тротуаров, но не смогли отремонтировать его полностью, так как не хватило материалов, рассказал активист Гамзат Будагов. Местная жительница пожаловалась, что просила чиновников сделать ремонт, но реакции не последовало, а власти заявили, что примут меры после выяснения причин образования ямы.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 ноября в соцсетях распространился ролик, автор которого рассказал, что жители Каспийска самостоятельно отремонтировали тротуар, на котором повредилась плитка, а также возникли ямы из-за оседания грунта. Комментаторы раскритиковали власти за то, что они не следят за состоянием городской инфраструктуры.

Тротуар отремонтировали добровольцы местного движения "Ямы на дорогах", рассказал основатель движения Гамзат Будагов. "Сами собрали деньги, закупили стройматериалы, уложили плитку. Пока чиновники думают, мы решили сами все сделать, ведь люди ходят тут каждый день, мамы с колясками испытывают трудности", – сказал Будагов корреспонденту "Кавказского узла".

Активист рассказал, что основал проект несколько лет назад. Вначале Будагов создал страницу в соцсети, где выкладывал фото и видео с разбитыми дорогами. А затем призвал неравнодушных людей самостоятельно решать такие проблемы.

Видео, на котором показан отремонтированный тротуар, была размещено 21 ноября в Instagram-паблике* движения "Ямы на дорогах". "До конца не успели сделать, не хватило тротуарной плитки. Но дорожку сделали, теперь хоть спокойно можно пройти", – сказал автор ролика.

На 11.00 мск 24 ноября эта запись в Instagram-паблике* движения "Ямы на дорогах", на который подписаны 9523пользователя, набрало 225 отметок "нравится" и 30 комментариев. Часть их авторов поблагодарила волонтеров.

"Вы большие молодцы", – написал aamrv007.

"Спасибо большое вам за работу. Главное начало есть. Думаю, доделаете до конца", – написала muminatsahmurhanova031.

Некоторые другие пользователи раскритиковали чиновников. "Получается, ребята сделали, а те которые обязаны это сделать, спишут на себя и деньги получат?" – задался вопросом пользователь llllekkki71717105.

Власти Каспийска переложили на "Дагавтодор" ответственность за ситуацию с тротуаром

Тротуар, который отремонтировали жители, находился в плохом состоянии более двух месяцев, рассказала жительница Каспийска Марина. "Там невозможно было пройти. Когда шли женщины с колясками, им приходилось звать на помощь мужчин, чтобы помогли преодолеть яму. Я ранее звонила в мэрию, жаловалась, но никакой реакции не было", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Участок тротуара в Каспийске, который жители отремонтировали самостоятельно, находится в ведении управления автомобильных дорог Дагестана (Дагавтодор), сообщил сотрудник пресс-службы администрации Каспийска. "В мэрию от управляющей компании поступило обращение о разрушении участка тротуара. Администрация города обратилась в "Дагавтодор" с просьбой устранить нарушение. Ответ пока не поступил", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, в структуру которого входит "Дагавтодор", пояснил, что министерство выясняет, почему произошла просадка грунта. "После будут предприняты соответствующие действия по устранению", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла", при этом не уточнив сроков.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.