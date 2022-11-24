СГБ допросила предпринимателя Ахмедова после публикации записей полковника Самидли

24 ноября 2022, 10:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Служба госбезопасности Азербайджана допросила российского миллиардера Фархада Ахмедова после обнародования аудиозаписей с рассказом полковника Бабека Самидли о коррупции в азербайджанской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 и 28 октября Meydan TV опубликовало в YouTube аудиозаписи беседы замкомандира корпуса, полковника азербайджанской армии полковника Бабека Самидли с неизвестным собеседником, в которых военный говорил о масштабах коррупции в армии и об ее боеспособности. В частности, Самидли рассказал, что в армии есть "небоеспособные женщины", при этом полковник подчеркнул, что ему не дают подготовленных военных "под предлогом того, что нет финансов".

Бабек Самидли принимал участие в 44-дневной карабахской войне и погиб спустя несколько дней после ее окончания, 23 ноября 2020 года при подрыве на мине во время поиска тел погибших в зоне конфликта.

Российский миллиардер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов не был задержан, как об этом ранее сообщали журналисты, а в числе других был допрошен Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проводится расследование после распространившихся в соцсетях аудиозаписей с беседой заместителя командира корпуса полковника Бабека Самидли", – информировал Qafqazinfo.az, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

О том, что Ахмедов не задержан, а был допрошен в СГБ, также заявил пресс-секретарь миллиардера Наиль Шахвердиев. "Приглашение на допрос не означает задержание. К сожалению, СМИ используют мое имя для своей раскрутки. Цель СМИ – ударить по моему имиджу. Я остаюсь верен президенту Ильхаму Алиеву", – передал он слова Ахмедова.

Следствие выясняет, какое отношение имеет Ахмедова к опубликованным аудиозаписям. По одной из версий, аудиозаписи, на которых Самидли заявил о злоупотреблениях в азербайджанской армии, обнародовал Фархад Ахмедов, информировало агентство АПА.

По версии российского издания журнала "Форбс", по состоянию на текущий год Фархад Ахмедов занимает 49-е место в рейтинге российских миллиардеров, а его капитал оценивается в 950 млн долларов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.