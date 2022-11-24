24 ноября 2022, 10:09

СГБ допросила предпринимателя Ахмедова после публикации записей полковника Самидли

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Служба госбезопасности Азербайджана допросила российского миллиардера Фархада Ахмедова после обнародования аудиозаписей с рассказом полковника Бабека Самидли о коррупции в азербайджанской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 и 28 октября Meydan TV опубликовало в YouTube аудиозаписи беседы замкомандира корпуса, полковника азербайджанской армии полковника Бабека Самидли с неизвестным собеседником, в которых военный говорил о масштабах коррупции в армии и об ее боеспособности. В частности, Самидли рассказал, что в армии есть "небоеспособные женщины", при этом полковник подчеркнул, что ему не дают подготовленных военных "под предлогом того, что нет финансов".

Бабек Самидли принимал участие в 44-дневной карабахской войне и погиб спустя несколько дней после ее окончания, 23 ноября 2020 года при подрыве на мине во время поиска тел погибших в зоне конфликта.

Российский миллиардер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов не был задержан, как об этом ранее сообщали журналисты, а в числе других был допрошен Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проводится расследование после распространившихся в соцсетях аудиозаписей с беседой заместителя командира корпуса полковника Бабека Самидли", – информировал Qafqazinfo.az, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

О том, что Ахмедов не задержан, а был допрошен в СГБ, также заявил пресс-секретарь миллиардера Наиль Шахвердиев. "Приглашение на допрос не означает задержание. К сожалению, СМИ используют мое имя для своей раскрутки. Цель СМИ – ударить по моему имиджу. Я остаюсь верен президенту Ильхаму Алиеву", – передал он слова Ахмедова.

Следствие выясняет, какое отношение имеет Ахмедова к опубликованным аудиозаписям. По одной из версий, аудиозаписи, на которых Самидли заявил о злоупотреблениях в азербайджанской армии, обнародовал Фархад Ахмедов, информировало агентство АПА.

По версии российского издания журнала "Форбс", по состоянию на текущий год Фархад Ахмедов занимает 49-е место в рейтинге российских миллиардеров, а его капитал оценивается в 950 млн долларов.

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Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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