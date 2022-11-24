Оператор волгоградского издания рассказал подробности нападения

24 ноября 2022, 09:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оператор информагенства "Высота 102" Алексей Костяков рассказал, что получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга после нападения в поселке Ерзовка во время слушаний о мусорном полигоне. Жители Ерзовки нападавшего ранее в поселке не видели, а работа журналистов после инцидента была сорвана, сообщила руководитель информагенства Евгения Соколова.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября оператор информационного агентства "Высота 102" Алексей Костяков был избит в поселке Ерзовка Волгоградской области во время публичных слушаний по вопросу строительства мусорного полигона.

О планах властей построить мусорный полигон близ поселка Ерзовка волгоградские активисты заявляют уже более пяти лет. В октябре 2017 года активист Алексей Ульянов выходил с пикетом к зданию администрации Городищенского района, обвиняя чиновников в сокрытии этих намерений от общественности. 3 ноября жители Ерзовки заявили, что чиновники не явились на анонсированные общественные слушания по вопросу строительства мусорного полигона.

Оператор ИА "Высота 102" Алексей Костяков рассказал, что уже вернулся к работе после того, как на него напал неизвестный во время слушаний в селе Ерзовка.

Слушания проходили в здании школы. По словам Костякова, он снимал у входа в школу местных жителей, которых не пускали на собрание. Неожиданно на него напал мужчина. "Удар был со спины наотмашь. Удар прошел от уха до глаза и до нижней губы, как апперкотом. Вся правая сторона отекла и покраснела. Нападение было неожиданным. Девушка меня подняла. Сказала, что нападавший бежал за мной. После удара я пытался направить камеру в сторону нападавшего. Видно на кадрах как он убегает, но снял я его со спины. Не знаю, были ли свидетели, которые его видели", – рассказал Костяков корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители вызвали скорую помощь. Врачи прибыли к месту нападения и доставили Костякова в Волгоград, в больницу скорой помощи N25.

"Врач осмотрел отек и глаз. Глаз был в красных капиллярах. Сказал, лучше перестраховаться, потому что есть опасность кровоизлияния или еще чего-то. Я отказался от лечения. В больнице мне предлагали госпитализацию, но я ждал результата компьютерной томографии. Обследовали в больнице, поставили стандартный диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга", – отметил Костяков.

Он добавил, что после удара у него были височные боли, беспокоит пострадавший глаз, также у него ухудшилось зрение. "В больнице у меня взял показания полицейский из Городищенского района. В больнице N25 я пробыл часа четыре. Потом домой поехал. Врачи сказали, что можно ограничиться амбулаторным наблюдением", – поделился сотрудник ИА "Высота 102".

Он добавил, что ранее уже работал в конфликтных ситуациях, но нападению подвергся впервые. Костяков уточнил, что работает оператором в ИА "Высота 102" уже 12 лет.

Свидетели нападения из числа жителей Ерзовки рассказали, что напавшего на Алексея Костякова они не знают и раньше его в селе не видели, сообщила руководитель ИА "Высота 102" Евгения Соколова.

Журналист, работавший с Алексеем, не смог разглядеть нападавшего, так как находился в это время в стороне, пытаясь дозвониться в облкомприроды. В результате нападения, по словам Соколовой, работа журналистов была сорвана.

"Странно это все. Ведь конкретики в этих слушаниях пока нет, чтобы устраивать такие войны. Журналисты там [у Ерзовской школы] видели спортивных людей, которые наблюдали за происходящим. Они могут быть причастными", – сказала Соколова.

Костяков до нападения снял группу незнакомцев, среди которых возможно был нападавший. Эта видеозапись может оказать помощь полицейским в поиске преступника, добавила она.

Нападение на оператора во время выполнения им редакционного задания является воспрепятствованием работе журналиста, отметил юрист Сергей Иващенко.

"Деяние это было совершено с применением насилия и нанесением увечий оператору. Поэтому против нападавшего можно заводить уголовное дело по статьи 144 УК России "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. А именно по пункту N3 этой статьи, которая предусматривает либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", – сказал Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Напавший на Костякова является членом "агрессивной группы", целью которой было сорвать слушания", считает глава Городищенского района Сергей Будников.

"Сорвать дискуссию не удалось, публичные слушания состоялись и по их результатам будут учтены мнения всех жителей, в том числе в письменном виде от тех, кому не дали возможности высказаться. Наверняка пострадавший журналист [оператор Костяков] обратится в полицию, мы готовы оказать полное содействие. Уверен, виновные будут наказаны, а правоохранительные органы дадут оценку этому событию", – привело 23 ноября ИА "Высота 102" на своем сайте слова Будникова.

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