Преследование братьев Магомедовых лишило их контроля над бизнес-активами

24 ноября 2022, 03:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Значимые активы группы "Сумма" продолжают функционировать, но уже не в интересах ее арестованных совладельцев Зиявудина Магомедова и бывшего сенатора Магомеда Магомедова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. С арестом Магомедовых прекратились их благотворительные и образовательные проекты в Дагестане, это большая потеря для республики, считает главред издания "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

Как писал "Кавказский узел", совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение 11 миллиардов рублей при исполнении госконтрактов. Суд арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 миллиардов долларов США, включая активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско", а также изъял у них 750 миллионов долларов, вырученных от продажи Новороссийского морского торгового порта. На прениях 19 октября прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова - к 21 году лишения свободы. основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им. Братья Магомедовы отказались признать вину и заявили, что основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им.

Зиявудин Магомедов - владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Группа компаний "Сумма" владела значительными активами, хотя и не входила в число крупнейших, отмечает старший научный сотрудник института Гайдара Сергей Жаворонков. Сейчас, по его данным, Магомедовы утратили контроль над всеми своими крупными активами - компании, входившие в группу "Сумма", работают, но уже не в их интересах.

«Это не десятки миллиардов долларов, как стоят, например, "Норильский никель", Русал, "Лукойл" и другие. "Феско" была достаточно крупной компанией, она не ушла, продолжает работать, но управляется уже не Магомедовыми. "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы "Феско" - прим. Кавказского узла") само подало иск к Зиявудину Магомедову, требуя 80 миллиардов рублей ущерба», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Преследование братьев Магомедовых Жаворонков связывает с тем, что они отказались продавать свой ключевой актив — Новороссийский порт — Роснефти, которая на него претендовала. «Уже находясь под стражей Магомедовы продали порт дружественной Транснефти, которая и раньше была совладельцем порта. После продажи они уже и не оказывали влияние на порт», - сказал он.

Продавая полностью этот свой актив, Магомедовы надеялись, что «вопрос будет закрыт», предполагает экономист. «Но вышло иначе: уголовное преследование продолжилось, вменена тяжелейшая статья о создании ОПГ, которая тянет на 20 с лишним лет заключения. Кроме того, Магомедовым выдвинули иск о нанесении имущественного ущерба. Они готовы были возместить, но деньги, зарезервированные на счетах, также были заморожены как «полученные преступным путем», - отметил Жаворонков.

Директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич подтвердила, что Новороссийский морской порт получили на паях Транснефть и другие компании, а группа "Феско" также продана и уже не принадлежит Магомедовым. Она отметила, что "Дальневосточное морское пароходство" и вся группа "Феско" попали под санкции.

«Эти бизнесы не умерли, а сменили собственников. Работают в 2022 году хуже, в основном из-за санкций - сокращения перевозок нефти и нефтепродуктов из Новороссийска, а также ограничений экспорта удобрений из-за российских квот, трудностей фрахта и страхования судов. Пароходство из-за санкций работает проблемно, часть судов еще раньше были проданы за долги», - пояснила Зубаревич корреспонденту "Кавказского узла".

Научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев оценивает текущую деятельность "Феско" как достаточно успешную.

«Компания действует так же, как и раньше. Число сотрудников, возможно, несколько сократилось, но еще остается около 7 тысяч человек. Уменьшилось присутствие западных транспортных компаний, которые вышли из российских проектов, а "Феско" на этом рынке одна из самых продвинутых компаний в контейнерных перевозках. Она смогла воспользоваться ситуацией на территории России, хотя есть проблемы при глобальных перевозках. Но, в общем-то, стоимость перевозок увеличилась: так, во второй половине года "Феско" увеличила объем перевозок морскими сервисами через порты Дальнего Востока на 19%», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были влиятельными лидерами мнений в Дагестане и на свободе могли бы отстаивать интересы жителей республики, заявила "Кавказскому узлу" журналистка, автор материалов для изданий "Настоящее время"*, "Кавказ.Реалии"* и OC Media Аида Мирмаксумова. "Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.

Главный редактор дагестанского издания "Новое дело" Гаджимурад Сагитов согласен с мнением, что Магомедовы делали многое в интересах жителей Дагестана. «Магомедовы организовали ряд благотворительных, образовательных, культурных и спортивных проектов, которые действительно работали на благо Дагестана. Это не считая того, что они гражданам не только в Дагестане, но и по всей России предоставляли рабочие места», - пояснил Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

Он особо отметил работу благотворительного фонда "Пери", который организовал образовательную площадку на базе Политехнического института в Махачкале, проводил хакатоны и оцифровывал объекты культурного наследия Дагестана для сохранения их исторического облика. Одним из последних таких проектов фонда была выставка 3D-моделей памятников Кала-Корейша, состоявшаяся в 2019 году, уже после ареста Магомедовых.

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