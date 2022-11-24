Полицейские отпустили Лейлу Гирееву

24 ноября 2022, 00:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженка Назрани Лейла Гиреева, сбежавшая от домашнего насилия, отпущена из отделения полиции в Санкт-Петербурге. Также силовики отпустили активиста, который помогал Гиреевой, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву, которая сбежала от домашнего насилия, но была найдена родственниками в Санкт-Петербурге, задержали силовики. Также задержан активист Владислав Хорев, который приехал помочь девушке. Гиреева написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Родственники сбежавшей из дома в Назрани 18-летней Лейлы Гиреевой приехали в квартиру в Санкт-Петербурге, где находилась девушка. "Все, как обычно, избивали, контролировали, возили к имамам. Внушали, что она одержима шайтанами и прочим непотребством. 14 ноября девушка сбежала из дома. Уехала в другой город. Родственникам удалось отследить", - сообщила журналистка и правозащитница Светлана Анохина.

Лейлу Гирееву и Владислава Хорева отпустили на свободу, сообщила поздно вечером 23 ноября Светлана Анохина.



"Ее отпустили из отделения полиции, она едет в безопасное место! Влада тоже отпустили. Попытки пришить ему пособничество экстремистам не удались", - написала она в своем Instagram*. Анохина добавила, что поговорила с Лейлой по телефону. "У Лейлы голос дрожит, но весёлый. Говорит, очень проголодалась", - указано в сообщении.

Видеозапись с Гиреевой после освобождения опубликовала сегодня Кризисная группа СК SOS в своем Telegram-канале. Она заявила, что ее не отдали родственникам "благодаря огласке". "Взяли отпечатки пальцев, но все же отпустили", - сообщила девушка.

Девушка провела в полиции восемь часов, после освобождения она по-прежнему находится в опасности, добавили правозащитники. "Лейлу по-прежнему ищут родственники. И мы будем освещать происходящее, оказывать ей юридическую помощь, пока она не окажется в безопасности", - говорится в публикации.

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.