Полиция освободила задержанных в Ереване оппозиционеров

23 ноября 2022, 16:30

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Силовики отпустили задержанных членов Европейской партии, протоколы на них не составлены, сообщил глава партии Тигран Хзмалян.

Как писал "Кавказский узел", полиция Армении сообщила сегодня о задержании четырех человек за неповиновение требованиям силовиков, в Европейской партии проинформировали, что в числе задержанных - руководители партии.

22 ноября оппозиционеры провели в Ереване акцию против приезда Владимира Путина на саммит ОДКБ. Армения должна выйти из ОДКБ, эта организация ничем не помогла армянам во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе, а Россия навязывает Армении свою волю, заявили участники акции протеста. Армянские политологи поспорили о целях визита Путина.

Членов Европейской партии Армении отпустили из полицейского участка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава партии Тигран Хзмалян.

По его словам, правоохранители задержали четверых членов Европейской партии прямо перед офисом, по улице Пароняна в Ереване. "В руках у нас были флаги Армении, США, Евросоюза, а также картонный гроб с надписью "ОДКБ"", - отметил Хзмалян.

По его словам, полицейские никаких требований не предъявляли, в участке с ними обращались "нормально".

"Немного странно, с какой целью нас изолировали, протестный митинг в Ереване все равно ведь состоялся", - отметил он.

ОЛн добавил, что оппозиционеры в участке не подписывали никаких документов.