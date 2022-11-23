Участники акции. Ереван, 22 ноября 2022 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

23 ноября 2022, 16:30

Полиция освободила задержанных в Ереване оппозиционеров

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики отпустили задержанных членов Европейской партии, протоколы на них не составлены, сообщил глава партии Тигран Хзмалян.

Как писал "Кавказский узел", полиция Армении сообщила сегодня о задержании четырех человек за неповиновение требованиям силовиков, в Европейской партии проинформировали, что в числе задержанных -  руководители партии.

22 ноября оппозиционеры провели в Ереване акцию против приезда Владимира Путина на саммит ОДКБ. Армения должна выйти из ОДКБ, эта организация ничем не помогла армянам во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе, а Россия навязывает Армении свою волю, заявили участники акции протеста. Армянские политологи поспорили о целях визита Путина.

Членов Европейской партии Армении отпустили из полицейского участка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава партии Тигран Хзмалян.
По его словам, правоохранители задержали четверых членов Европейской партии прямо перед офисом, по улице Пароняна в Ереване. "В руках у нас были флаги Армении, США, Евросоюза, а также картонный гроб с надписью "ОДКБ"", - отметил Хзмалян.
По его словам,  полицейские никаких требований не предъявляли, в участке с ними обращались "нормально".
"Немного странно, с какой целью нас изолировали, протестный митинг в Ереване все равно ведь состоялся", - отметил он.
ОЛн добавил, что оппозиционеры в участке не подписывали никаких документов. 

Напомним, 16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване на фоне эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября протестующие в Ереване призвали к выходу Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на момент вступления договора в силу в 1994 году насчитывала девять членов, в настоящий момент их шесть: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ряды организации покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

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Примечание:

""Новая газета" раскрыла подоплеку роста антироссийских настроений в Армении", "Аналитики сочли переговоры Пашиняна и Эрдогана согласованными с Москвой", "Учебный центр миротворцев открыт в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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