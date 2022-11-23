Организатор экскурсии осужден по делу о смерти туристок в горах Карачаево-Черкесии

23 ноября 2022, 14:17

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Суд в Карачаево-Черкесии приговорил к трем годам колонии-поселения организатора экскурсии, признав его ответственным за смерть двух туристок на горном леднике.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2021 года прокуратура сообщила о передаче в суд дела 43-летнего жителя аула Сары-Тюз, обвиненного по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более человек).

По версии следствия, обвиняемый, не имея права на оказание туристических услуг, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек в Карачаевском районе. Когда туристы находились у ледника, на них обрушились глыбы льда, в результате чего две женщины скончались, еще одна получила травмы.

Житель аула Сары-Тюз признан виновным в оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Версия следствия осталась прежней. Следователи считают, что, находясь около ледника, житель аула предложил туристам подойти и встать около ледниковой пещеры для фотосъемки, чтобы потом разместить снимки на его странице в соцсети. Но когда туристы встали у ледника, на них упали отколовшиеся глыбы льда, в результате чего две женщины скончались, а третья получила травмы.

"Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 238 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 14 сентября 2021 года. В тот день часть ледника Алибек обрушилась на высоте 2200 метров в поселке Домбай, двое туристов погибли, одна пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края не была зарегистрирована в МЧС.

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