Степанакерт опроверг сообщение Баку об обстрелах

23 ноября 2022, 11:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщение об обстрелах Армией обороны позиций азербайджанских военных не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах. Минобороны Азербайджана, в частности заявило, что армянские военные "с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша и Тертерского района".

"Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения Армии обороны 22 ноября в период с 15:45 по 18:20 (с 14:45 по 17:20 мск) открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на территориях Мартакертского и Шушинского районов, является очередной дезинформацией", - цитирует оборонное ведомство Нагорного Карабаха информагентство "Новости-Армения".

Отметим, что Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 21 ноября Минобороны Армении заявило, что под обстрел попали позиции на границе. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения. Утром 22 ноября стороны также обменялись обвинениями в обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны, а также трактор, выполнявший сельхозработы в районе села Мачкалашен. Вечером Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелках на границе, а Степанакерт обвинил Баку в обстреле сельских жителей.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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