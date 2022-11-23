Экологи оценили риск аварий на выносных причалах КТК под Новороссийском

23 ноября 2022, 07:47

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Один из двух поврежденных нефтяных причалов под Новороссийском после ремонта возобновил работу, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме. Риск аварий и экологического ущерба на месте отгрузки нефти невысок, указали Евгений Витишко и Валерий Бриних. Дмитрий Шевченко назвал неудачным расположение нефтяных причалов около курортного города.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что полностью завершены работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве (ВПУ-1) под Новороссийском, успешно выполнены гидростатические испытания, начата погрузка нефти на танкер Minerva Sophia. Специалисты готовятся к замене второго танка плавучести на ВПУ-2, отметила пресс-служба компании.

22 августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что эксплуатация двух из трех выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском приостановлена в связи с повреждениями оборудования. По данным консорциума, трещины найдены в причалах, которые эксплуатируются с 2002 года.

Загрузка первого танкера на нефтеналивном причале в Южной Озереевке под Новороссийском означает возобновление полноценной работы причала, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы КТК.

"Вообще там три причала, и по правилам работают только два из них, а третий в резерве. Это позволяет ремонтировать их по очереди, не снижая темпы загрузки танкеров", - пояснил он.

По состоянию на 07.10 мск 23 ноября, КТК не сообщил на своем сайте о ходе или окончании замены танка плавучести на ВПУ-2.

Как и любой нефтеналивной объект, выносные причалы КТК "наносят некоторый экологический ущерб", но он заранее предусмотрен, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко. "Он подсчитан. И кроме того, после Норильска к экологической составляющей стали относиться более внимательно", - отметил он, добавив, что КТК применяет технологии, прошедшие техническую проверку на безопасность.

29 мая 2020 года в Норильске из резервуара на территории ТЭЦ-3 вылилось около 21 тысячи тонн дизеля. По данным Росприроднадзора, шесть тысяч тонн дизеля попало в грунт, еще 15 тысяч тонн - в воду. Генпрокуратура возбудила три уголовных дела — о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. 3 июня того же года Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, сообщило в тот же день РБК.

В причалы, как и в любые сооружения, связанные с перевозкой нефти по воде, автоматически закладывается определенный процент аварийности, согласился учредитель и директор частного учреждения «Институт региональных биологических исследований» Валерий Бриних. "Конечно, здесь действует и техногенный фактор и человеческий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что более безопасных способов нет.

Хотя сам способ наливания нефти в танкеры используется во всем мире, но объект в Южной Озереевке изначально был неудачно расположен, считает исполнительный директор АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко.

"Там открытое побережье, всегда ветер со штормом, это фактически программирует то, что раз в несколько лет там будут происходить аварии. Кроме того, местные жители жалуются на запах нефти из-за испарения углеводородов, и вообще такой объект не должен находиться на курорте. Вероятно, КТК выбрал Южную Озереевку, поскольку другого места им не предложили", - сказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

КТК – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1511 километров. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала в поселке Южная Озереевка, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки, говорится на сайте компании. Пропускная способность нефтепровода составляет 67 миллионов тонн в год, отмечается на сайте корпоративного издания "Панорама КТК".

Напомним, 6 июля КТК сообщил, что 6 мая проводилась внеплановая выездная проверка АО «КТК-Р» ("КТК-Р" — юрлицо Каспийского трубопроводного консорциума в России), в ходе которой были выявлены несколько нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. 6 июня компания получила предписание об устранении нарушения до 30 ноября, однако управление Ространснадзора обратилось в суд с требованием приостановить работу предприятия на срок до 90 суток.

5 июля суд по иску ведомства приостановил на 30 суток деятельность АО "КТК-Р", но 11 июля Краснодарский краевой суд отменил это решение, смягчив наказание компании до штрафа в 200 тысяч рублей.

Приостановка эксплуатации двух выносных причалов не окажет существенного влияния на экспорт нефти из Казахстана, однако участившиеся проблемы с прокачкой нефти по КТК заставили Казахстан озаботиться поисками новых маршрутов, и в первую очередь через Азербайджан, указали в августе опрошенные "Кавказский узлом" эксперты.

Казахстан обсуждает с Азербайджаном возможность прокачки нефти по азербайджанским трубопроводам, подтвердил 25 августа зампредседателя правления нацкомпании Казахстана "Казмунайгаз" Даурен Карабаев. Он пояснил, что пояснил, что у Азербайджана есть два нефтепровода, которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти: Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) и Баку – Супса.

Казахстан в последние годы экспортирует по БТД в среднем 13-15 тысяч баррелей нефти в сутки, еще 10 тысяч баррелей транспортируется через Азербайджан по железной дороге в Батуми, рассказал в августе "Кавказскому узлу" руководитель азербайджанского Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

В случае остановки КТК Казахстан может через Азербайджан и Грузию поставлять в Европу лишь около четырех миллионов тонн нефти в год, что значительно меньше, чем через Новороссийск (67 миллионов тонн в год), а строительство нового трубопровода по дну Каспия предполагает согласование с другими прибрежными государствами, в том числе и с Россией, указали аналитики.

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