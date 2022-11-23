Волгодонские чиновники оштрафованы за манипуляции с разрешениями на строительство

23 ноября 2022, 06:48

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Волгодонские чиновники Юрий Медведев, Юрий Забазнов и Максим Голубев признаны виновными в превышении должностных полномочий и оштрафованы на суммы от 30 до 80 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", дело заместителя главы администрации Волгодонска Юрия Забазнова, бывшего главного архитектора Юрия Медведева и действующего главного архитектора Максима Голубева было передано в суд в августе 2021 года. Они обвиняются в выдаче разрешений на строительство с нарушениям законодательства.

Волгодонский городской суд 22 ноября признал заместителей главы города Юрия Забазнова и Максима Голубева и бывшего главного архитектора города Юрия Медведева виновными в превышении полномочий, информирует "Коммерсант".

Юрий Медведев признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее ущерб). Он оштрафован на 60 тысяч рублей. Кроме того, Медведеву запрещено занимать государственные должности в течение года.

Юрий Забазнов также признан виновным по аналогичной статье, а также по части 1 статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). По второй статье он от уголовной ответственности освобожден и оштрафован на 30 тысяч рублей. По первой статье также судебное дело было прекращено, и он оштрафован на 50 тысяч рублей.

Наконец, Максим Голубев признан виновным по части 1 статьи 285 УК РФ. Он также освобожден от уголовное ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2017-2018 годах Забазнов и Медведев разрешили коммерческой организации построить в Волгодонске многоквартирный дом, при этом документы были на строительство торгового комплекса. Забазнов увеличил площадь нежилых помещений в объекте, а Медведев разрешил ввести его в эксплуатацию. Ущерб от их действий составил почти восемь миллионов рублей, пишет "Блокнот-Волгодонск".

Кроме того, как утверждает следствие, в 2018-2019 годах Забазнов с Голубевым разрешили двум предпринимателям ввести в эксплуатацию три магазина, которые фактически относятся к зданию единого торгового центра, чем нарушили Градостроительный кодекс РФ и правила пожарной безопасности.

Комментариями Медведева, Голубева и Забазнова по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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