23 ноября 2022, 03:52

Шесть кубанцев осуждены за создание неонацистского сообщества

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Геленджика приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима за создание неонацистского сообщества, пятеро его соратников осуждены условно.

Краснодарский краевой суд осудил шестерых жителей Геленджика за создание неонацистского сообщества.

По данным следствия, группа в ноябре 2019 года объединилась в группу на почве приверженности идеям национал-социализма. Большинство из них были подростками. Они придумали знак, похожий на эмблему войск нацистской Германии, рисовали его на стенах зданий, пишет 22 ноября "Коммерсант".

В апреле участники группы сожгли на костре копию Знамени Победы и снятый видеоролик об этом разместили в одном из мессенджеров. В период с декабря 2019 года по март 2021 года они совершали нападения на людей, ведущих асоциальный образ жизни и представителей неформальных субкультур.

Создатель и руководитель экстремистского сообщества приговорен к 6,6 годам колонии общего режима. Остальные подсудимые, которые на момент вступления в группу были несовершеннолетними, приговорены к двум-трем годам условного срока, сообщает "Интерфакс".

По данным картотеки на сайте Краснодарского краевого суда, дело в отношении членов экстремистского сообщества, данные которых скрыты, поступило на рассмотрение 25 февраля, приговор озвучен 22 ноября.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 ноября было передано в суд дело 17-летнего жителя станицы Калужской Краснодарского края, который обвиняется в причастности к украинской неонацистской молодежной группировке, приготовлении к убийству, хранении оружия и взрывчатки и угрозе силовикам.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*  21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии", "Активисты связали арест эколога в Новокубанске с его деятельностью по защите Лаго-Наки", "Соратники Коровайного сочли обыск в его доме преследованием властей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 ноября 2022, 02:53

23 ноября 2022, 01:54

23 ноября 2022, 00:55

  • Оппозиционеры в Ереване выступили против визита Путина

    Армения должна выйти из ОДКБ, так как организация ничем не помогла армянам в ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, заявили участники акции протеста против визита российского президента Владимира Путина. По их словам, Россия навязывает Армении свою волю.

22 ноября 2022, 23:56

  • Аресты баталхаджинцев обозначили передел зон влияния в Ингушетии

    Преследование влиятельных членов семьи Белхароевых призвано ослабить влияние этого клана в Ингушетии, но оно способно ослабить и саму республику, считает журналистка Аида Мирмаксумова. Приговор Якубу Белхороеву и аресты баталхаджинцев стали серьезным ударом по их братству, отметил правозащитник Магомед Муцольгов.

22 ноября 2022, 22:57

  • 1 Степанакерт обвинил Баку в обстреле сельских жителей

    Мирные жители, проводившие сельхозработы близ села Мачкалашен Мартунинского района, подверглись обстрелу, а житель села Красный Базар заявил, что азербайджанские военные угнали его корову, сообщила пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи