Шесть кубанцев осуждены за создание неонацистского сообщества

23 ноября 2022, 03:52

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Житель Геленджика приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима за создание неонацистского сообщества, пятеро его соратников осуждены условно.

Краснодарский краевой суд осудил шестерых жителей Геленджика за создание неонацистского сообщества.

По данным следствия, группа в ноябре 2019 года объединилась в группу на почве приверженности идеям национал-социализма. Большинство из них были подростками. Они придумали знак, похожий на эмблему войск нацистской Германии, рисовали его на стенах зданий, пишет 22 ноября "Коммерсант".

В апреле участники группы сожгли на костре копию Знамени Победы и снятый видеоролик об этом разместили в одном из мессенджеров. В период с декабря 2019 года по март 2021 года они совершали нападения на людей, ведущих асоциальный образ жизни и представителей неформальных субкультур.

Создатель и руководитель экстремистского сообщества приговорен к 6,6 годам колонии общего режима. Остальные подсудимые, которые на момент вступления в группу были несовершеннолетними, приговорены к двум-трем годам условного срока, сообщает "Интерфакс".

По данным картотеки на сайте Краснодарского краевого суда, дело в отношении членов экстремистского сообщества, данные которых скрыты, поступило на рассмотрение 25 февраля, приговор озвучен 22 ноября.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 ноября было передано в суд дело 17-летнего жителя станицы Калужской Краснодарского края, который обвиняется в причастности к украинской неонацистской молодежной группировке, приготовлении к убийству, хранении оружия и взрывчатки и угрозе силовикам.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.