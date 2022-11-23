23 ноября 2022, 02:53

Ввоз муки из России привел к закрытию мукомольных предприятий Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поставки пшеницы в Грузию почти полностью заменены импортом готовой муки из России, это поставило под угрозу выживания мукомольные предприятия страны, заявили представители отрасли. Почти половина мукомольных заводов в стране уже закрылась, утверждает экономист Ника Шенгелия.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Ассоциация хлебопекарей Грузии заявила, что в стране ожидается подорожание хлеба из-за проблем, в частности, с поставками пшеницы из России, доля которой в объеме импорта достигает 80%. По словам экономистов, Грузия может сама покрывать нужды в пшенице, но для этого необходимо развивать сельское хозяйство и искать новых импортеров.

Поставки пшеницы в Грузию почти полностью замещены импортом муки, а основным поставщиком является Россия, заявила 22 ноября в эфире "Бизнес-формулы" генеральный директор Потийского зернового терминала Кети Кублашвили.

"Предыдущие два месяца были периодом сбора урожая, и только по этой причине ввозилось определенное количество. Продовольственная безопасность под угрозой, самое серьезное заключается в том, что мукомольные заводы просто не выживут", - добавила она.

В Грузии уже закрылась почти половина мукомольных комбинатов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" вице-президент по производству АО "Международный центр исследований и прогнозирования" Ника Шенгелия.

По мнению представителей мукомольной отрасли, решить проблему может правительство, если, например, введет налог на импорт муки, что позволит сравнять импортные цены на пшеницу и муку.

В Ассоциации производителей пшеницы и муки "Бизнес-формуле" рассказали, что на данном этапе страна имеет двухмесячный запас пшеницы, но этого недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности, особенно в свете того, что введенная Россией экспортная пошлина - так называемый "плавающий тариф" - меняется каждую неделю, что еще больше затрудняет ввоз пшеницы.

В последние годы Грузия закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной. После того, как с лета 2021 года цена на пшеницу на международных рынках начала расти, Россия ввела механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых, Грузия сократила объемы импорта самой пшеницы (на 30% в прошлом году) и увеличила объемы муки, за которую экспортная пошлина не взимается, передает агентство "Спутник".

По данным государственного статистического агентства, в январе-октябре этого года в страну было ввезено 133 012 тонн пшеницы и муки на сумму около 48 миллионов долларов. В августе импорт пшеницы составил 30 000 тонн, но по данным сентября это количество сократилось вдвое, в октябре же импорт немного увеличился.

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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