Ввоз муки из России привел к закрытию мукомольных предприятий Грузии

23 ноября 2022, 02:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поставки пшеницы в Грузию почти полностью заменены импортом готовой муки из России, это поставило под угрозу выживания мукомольные предприятия страны, заявили представители отрасли. Почти половина мукомольных заводов в стране уже закрылась, утверждает экономист Ника Шенгелия.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Ассоциация хлебопекарей Грузии заявила, что в стране ожидается подорожание хлеба из-за проблем, в частности, с поставками пшеницы из России, доля которой в объеме импорта достигает 80%. По словам экономистов, Грузия может сама покрывать нужды в пшенице, но для этого необходимо развивать сельское хозяйство и искать новых импортеров.

Поставки пшеницы в Грузию почти полностью замещены импортом муки, а основным поставщиком является Россия, заявила 22 ноября в эфире "Бизнес-формулы" генеральный директор Потийского зернового терминала Кети Кублашвили.

"Предыдущие два месяца были периодом сбора урожая, и только по этой причине ввозилось определенное количество. Продовольственная безопасность под угрозой, самое серьезное заключается в том, что мукомольные заводы просто не выживут", - добавила она.

В Грузии уже закрылась почти половина мукомольных комбинатов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" вице-президент по производству АО "Международный центр исследований и прогнозирования" Ника Шенгелия.

По мнению представителей мукомольной отрасли, решить проблему может правительство, если, например, введет налог на импорт муки, что позволит сравнять импортные цены на пшеницу и муку.

В Ассоциации производителей пшеницы и муки "Бизнес-формуле" рассказали, что на данном этапе страна имеет двухмесячный запас пшеницы, но этого недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности, особенно в свете того, что введенная Россией экспортная пошлина - так называемый "плавающий тариф" - меняется каждую неделю, что еще больше затрудняет ввоз пшеницы.

В последние годы Грузия закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной. После того, как с лета 2021 года цена на пшеницу на международных рынках начала расти, Россия ввела механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых, Грузия сократила объемы импорта самой пшеницы (на 30% в прошлом году) и увеличила объемы муки, за которую экспортная пошлина не взимается, передает агентство "Спутник".

По данным государственного статистического агентства, в январе-октябре этого года в страну было ввезено 133 012 тонн пшеницы и муки на сумму около 48 миллионов долларов. В августе импорт пшеницы составил 30 000 тонн, но по данным сентября это количество сократилось вдвое, в октябре же импорт немного увеличился.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.