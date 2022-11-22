Жители Цветковки остались недовольны встречей с главой района по ситуации в гимназии 

22 ноября 2022, 22:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гимназия в Цветковке не работает с 18 ноября, все педагоги написали заявления об увольнении в знак протеста против отставки директора Шанкера Пирмагомедова, сообщила сотрудница учебного заведения. В село приезжали районные чиновники, однако они не смогли объяснить, почему необходимо смена директора, рассказали родители учеников.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что родители учеников и педагоги выступили против назначения нового директора гимназии в селе Цветковка под Кизляром. Они пригрозили, что будут бойкотировать учебный процесс, если власти не восстановят на работе прежнего директора Шанкера Пирмагомедова. Сельчане вышли на акцию протеста. Родители отказались отпускать на учебу своих детей, а из гимназии в знак протеста уволилась часть педагогов. Жители села Цветковка и сотрудники местной гимназии на встрече с главой Кизлярского района упрекнули его в запоздалой реакции на конфликтную ситуацию в селе

21 ноября руководство муниципалитета, в том числе глава района Аким Микиров, и сотрудники управления образования района встретились с жителями села Цветковка, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Кизлярского района.

Как проинформировал представитель муниципалитета, конфликт возник на почве назначения временно исполняющего обязанности директора Цветковской гимназии. В ноябре 2021 года действующая на то время директор гимназии Хава Раджабова ушла в отпуск без содержания на один год. Исполняющим обязанности директора был назначен заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям Шанкер Пирмагомедов.

"После выхода из отпуска действующего директора Хавы Раджабовой она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с 15 ноября 2022 года. Поэтому полномочия врио директора школы, которые на период отсутствия действующего директора исполнял Шанкер Пирмагомедов, также были прекращены с 15 ноября 2022 года. По истечении срока исполнения обязанностей Пирмагомедова было принято решение о назначении на должность нового исполняющего обязанности директора Патимат Магомедовой", - рассказали в пресс-службе района.

На встрече "собравшиеся выслушали мнения педагогического коллектива, жителей села Цветковка по вопросу назначения временного исполняющего обязанности директора МКОУ "Цветковская гимназия" Патимат Магомедовой. По ее итогам будет принято совместное решение".

Мать ученика гимназии Аминат присутствовала на встрече с руководством района. "Глава района не смог ответить на элементарные вопросы. Спрашивали - почему если есть конкурс, на место директора гимназии поставили другого человека, убрав Пирмагомедова? Он не ответил. Также спросили: новый директор прошел конкурс? Начали отвечать, что конкурс будет, пока новый директор исполняет обязанности. Представители администрации путались в словах, толком ничего не объяснили", - рассказала она корерспонденту "Кавказского узла".

Отец ученика гимназии Гаджимурад отметил, что Пирмагомедов хорошо зарекомендовал себя, будучи учителем английского языка.

"Когда он стал директором, показал себя с лучшей стороны, как человек, открытый для общения. В любое время к нему можно было подойти, спросить, посоветоваться. Родители недовольны сложившейся ситуацией с его увольнением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

В учебном заведении учатся около 900 школьников, работает более ста учителей. Весь коллектив в полном составе написал заявления об увольнении, пояснила педагог гимназии на условиях анонимности. С 18 ноября гимназия не работает, дети не учатся, отметила она.

"Жалобы отправляли в Минобразования Дагестана, администрацию главы республики. Никто не ответил. На встрече с главой района мы спрашивали – чем не устраивает Шанкер Пирмагомедов, какие он допустил ошибки, назовите причину его увольнения. Но не получили ответа", - рассказала учитель.

По ее словам, Шанкер Пирмагомедов тоже написал заявление об увольнении. Ранее нареканий к его работе на было, до того, как был назначен врио директора гимназии, он работал учителем английского языка и заместителем директора по информационно-коммуникационным технологиям.

Ни один ученик этой гимназии не пойдет в школу, если Пирмагомедов не будет директором, заявила одна из учениц на собрании с главой района. "За эти годы, которые он здесь проработал, мы его начали очень сильно уважать, мы его полюбили. Даже до того, когда он стал директором, он уже заслужил наше уважение, он был отличным педагогом и отличным человеком. Никогда не конфликтовал с детьми, не кричал", - следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале Mash Gor.

Глава района Адам Микиров на встрече пообещал, что конкурс на должность директора гимназии будет объявлен в ближайшие дни. После проведения конкурса с теми, чья кандидатура будет одобрена, министерство образования Дагестана должно провести тестирование м собеседование. "Если даже нами будет этот руководитель одобрен, он может не пройти тестирование м собеседование", - заявил глава района на видеозаписи.

Напомним, ранее жители Цветковки пожаловались, что после протестов некоторые из них были вызваны в полицию.

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