Сергею Перцеву продлен арест по делу о превышении полномочий

23 ноября 2022, 10:41

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Сергей Перцев, возглавлявший Минеральные Воды, обвиняется в покупке городом старого здания под детсад по цене нового.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Перцев возглавлял Минводы с 2015 года, и 12 января этого года объявил о своем уходе в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем, вызванными перенесенным COVID-19. До этого он дважды покидал этот пост после претензий прокуратуры.

Ленинский районный суд Ставрополя продлил до 26 января 2023 года срок ареста бывшему главе Минераловодского округа Сергею Перцеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Ему предъявлено обвинение по п."в" ч. 3 ст. 286 УК России (совершение главой органа местного самоуправления действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение интересов государства с причинением тяжких последствий), пишет со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

Перцев был задержан в январе этого года в Краснодаре. По данным следствия, бывший глава округа в декабре 2020 года заключил соглашение с замминистра строительства и архитектуры Ставрополья о предоставлении бюджету субсидии на покупку готового здания под детский сад. Стоимость здания составила по контракту 194,5 млн рублей. При этом в документацию не было включено обязательное требование о том, что здание должно быть новым. По итогам аукциона фактически на бесконкурсной основе был приобретен объект недвижимости 1983 года по цене нового. По оценке экспертов, его реальная рыночная стоимость составила более 68,6 млн рублей, что на 125,8 млн рублей меньше суммы понесенных расходов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, Сергей Перцев был избран главой Минвод 2 октября 2015 года. С начала 2016 года прокуратура добивалась его отставки, считая, что получение им крупного денежного займа должно квалифицироваться как получение взятки. В сентябре 2017 года губернатор Ставрополья по инициативе прокуратуры внес представление об отставке Перцева, однако депутаты совета Минераловодского горокруга его отклонили. В ноябре 2017 года суд признал необходимым отменить это решение депутатов, а спустя месяц Перцев сам подал в отставку. 5 апреля 2018 года он вновь был избран главой города.

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