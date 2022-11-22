Суд в Волгограде встал на сторону обвинившего командование в бездействии контрактника

22 ноября 2022, 02:50

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Волгоградский гарнизонный военный суд удовлетворил иск контрактника Евгения Бармянцева, который обвинил командование воинской части в бездействии при рассмотрении его рапорта о переводе на новое место службы.

Как писал "Кавказский узел", Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение в пользу военного Евгения Бармянцева, обязав руководство части восстановить его в должности и выплатить задолженность по зарплате и довольствию. Однако, по его словам, решение суда не исполняется, при этом на него оказывается давление.

21 ноября в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло слушание по административному делу об оспаривании бездействия командиров воинской части, расположенной в Волгограде и в одной из республик Кавказа. Иск подал военнослужащий-контрактник Евгений Бармянцев. Сержант обвинил командиров своей воинской части в бездействии при рассмотрении его рапорта о переводе на новое место службы.

Это не единственный судебный процесс, который ведет Бармянцев против начальства. Ранее, 12 июля 2022 года тот же суд удовлетворил его исковую жалобу. Тогда командование воинской части обязали восстановить Бармянцева в должности и выплатить ему задолженность по зарплате и иным выплатам. Но решение того суда ответчики не исполняют. Сейчас суд определяет дату заседания, в ходе которого будет рассматриваться иск Бармянцева по невыплате ему жалования, довольствия и командировочных в общей сумме около 300 тысяч рублей. Услугами адвоката истец не пользуется – защищает себя самостоятельно.

Евгений Бармянцев женат, воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Сейчас он служит не по специальности в звании сержанта.

Во время ожидания начала судебного заседания Евгений Бармянцев рассказал корреспонденту «Кавказского узла» историю конфликта с руководством части. В начале 2022 года Евгений находился в госпитале в Севастополе, лечился от пневмонии. Болезнь протекала тяжело, три дня Евгений лежал на аппарате ИВЛ.

После выздоровления Бармянцев, по его словам, получил противоречивые приказы от командиров частей в Крыму и Волгограде. В конечном итоге, по его словам, прошла аттестация по переводу его и группы сослуживцев на новое место службы в другом регионе. Однако, отметил Бармянцев, его на аттестацию не вызвали, как и некоторых других сослуживцев. «Документы из воинской части в другую часть, куда меня якобы перевели, не были отправлены. Я оказался в подвешенном состоянии», - сказал он.

Из штаба в Крыму Бармянцев, по его словам, отправился на новое место службы, однако кадровик там заявил, что документы его не поступали. Он отказался принять Евгения в подразделение, предложил написать рапорт и вернуться в штаб бригады. 3 мая он приехал опять в Крым, однако разъяснить ситуацию ему не смогли. Тогда Бармянцев вернулся в Волгоград, но оказалось, что его все же перевели в другой регион.

"12 мая перестали меня в часть пускать (в Волгограде). Вы, говорят, военнослужащий другой части (расположенной на Кавказе). Все. Но я не был в другой части – был в подвешенном состоянии. До начала октября они утверждали, что мое дело в (назвал часть на Кавказе) находится. А там (в части на Кавказе) говорят: «Мы ничего не знаем – первый раз вас видим». Свое личное дело я обнаружил уже в суде. Как оно туда попало – непонятно", - рассказал военный.

По его словам, с мая он не получает денежное довольствие. "Последний раз получил его в апреле. Меня не уволили и не платят зарплату. На работу хожу каждый день", - возмутился Бармянцев.

По его словам, Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение «восстановить в должности и выплатить задолженность по зарплате и довольствию». Но командование его части решения суда не исполняет с августа, а суд «никаких мер к ним за это не предпринимает». Сейчас Бармянцев числиться в своей части, но ему «ничего не платят». Общая задолженность по выплатам и командировочным расходам составляет около 300 тысяч рублей. Семья Бармянцевых живет на зарплату супруги – школьной учительницы – в 24 тысячи рублей в месяц.

«Все хотят договориться, предлагают нам капитулировать. Сужусь сейчас по поводу бездействия командира части по незаконно проведенной аттестационной комиссии, которая по факту не проводилась», - рассказал Евгений.

Он отметил, что увольняться из армии не собирается, но хочет перевестись в другую воинскую часть.

На заседание суда явился только истец. Бармянцев заявил требование признать бездействие командования, которые не рассмотрели его многочисленные обращения о порядке его перевода в другой регион на новое место службы. По мнению истца, в воинской части потеряли его документы.

Ответчики - руководство аттестационной комиссии и командир войсковой части, где служит истец - на суд не явились. Не пришел и вызванный судом свидетель. Бармянцев ходатайствовал о привлечении к административной ответственности ответчиков за неявку в суд и неуважение к суду и к истцу.

Судья зачитал возражения ответчиков на судебный иск. В возражении указывалось, что истцу невозможно предоставить документы, так как в части (в батальоне) нет кадровика. Таковой имеется в бригаде - в части, расположенной на Кавказе. Также командир батальона указал на то, что «не представляется возможным определить, к кому обращался» истец. Ответчик утверждает, что права истца нарушены не были, в связи с чем было предложено суду отказать Бармянцеву в иске «в полном объеме». Судья объявил о том, что решение он огласит в 15.00 мск и вышел из зала.

Во время перерыва Бармянцев пояснил, что иск в суд он подал 21 октября. «Помимо задолженности по выплатам буду требовать и компенсацию морального вреда. Сумму пока не определил. Она будет зависеть от долга по кредиту, который я по их вине не смог выплатить за прошедший месяц», - сказал корреспонденту истец.

В 15.00 мск судья огласил свои решения по административному делу Бармянцева. Его исковое заявление было удовлетворено, было признано обвинение командиров воинской части в их бездействии. В то же время суд не удовлетворил ходатайство истца о привлечении к административной ответственности ответчиков, не посещавших заседания суда.

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