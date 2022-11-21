Арестованному главе Комитета по градостроительству Армении потребовалась медпомощь

21 ноября 2022, 23:49

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Состояние здоровья бывшего главы Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна, который находится под арестом с 2020 года, резко ухудшилось, заявил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители задержали Ваагна Вермишяна в феврале 2020 года, он признал свою вину в получении взяток. Суд постановил арестовать его, хотя второй задержанный по тому же делу был оставлен на свободе под залог. Защита Вермишяна пыталась обжаловать его арест, однако суд оставил чиновника под стражей.

В тюремное учреждение, где находится обвиняемый во взяточничестве Вермишян, вызвали врачей, сообщил адвокат Александр Кочубаев на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, с бывшим чиновником работает бригада скорой помощи.

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