21 ноября 2022, 23:49

Арестованному главе Комитета по градостроительству Армении потребовалась медпомощь

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние здоровья бывшего главы Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна, который находится под арестом с 2020 года, резко ухудшилось, заявил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители задержали Ваагна Вермишяна в феврале 2020 года, он признал свою вину в получении взяток. Суд постановил арестовать его, хотя второй задержанный по тому же делу был оставлен на свободе под залог. Защита Вермишяна пыталась обжаловать его арест, однако суд оставил чиновника под стражей.

В тюремное учреждение, где находится обвиняемый во взяточничестве Вермишян, вызвали врачей, сообщил адвокат Александр Кочубаев на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, с бывшим чиновником работает бригада скорой помощи.

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Примечание:

"Высокопоставленный армянский чиновник арестован по делу о крупной взятке", "Глава Комитета по градостроительству Армении признался в получении взяток", "Обыск проведен у главы Комитета по градостроительству Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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