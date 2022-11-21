Азербайджан пожаловался на обстрел со стороны Нагорного Карабаха

21 ноября 2022, 16:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных сегодня были обстреляны в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Кремль отреагировал на серию взаимных обвинений Баку и Еревана в обстрелах на границе, напомнив, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным 31 октября договорились решать проблемы мирными способами. Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе. Так, сегодня Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле приграничных позиций. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение.

Позиции азербайджанской армии в Физулинском и Ходжавендском (армянское название Ходжавенда – Мартуни) районах сегодня с 10.00 до 14.25 (с 09.00 до 13.25 мск) периодически обстреливались "членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", сообщило Минобороны Азербайджана.

Российские миротворцы с ноября 2020 года размещены на территориях, оставшихся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на этих направлениях, были предприняты адекватные ответные меры", - сказано в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Нагорного Карабаха отвергло обвинение. "Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения Армии обороны 21 ноября в период с 10:00 до 14:25 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций […] является очередной дезинформацией", - говорится в публикации на сайте Минобороны, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Армия обороны Нагорного Карабаха - официальное название вооруженных сил Нагорного Карабаха, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

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