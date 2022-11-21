Беньяш* обжаловал статус иноагента

21 ноября 2022, 13:46

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Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* подал жалобу в суд на решение Минюста о признании его иностранным агентом.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша* появилось в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину. Беньяш* заявил, что не получал от Украины финансирование, и что обжалует в суде включение своего имени в реестр физлиц-иноагентов. Также он заявил, что статус иностранного агента исключает для адвоката возможность ведения дел с гостайной.

Михаил Беньяш* выразил несогласие с решением решением Минюста о признании его иностранным агентом и подал иск в суд. "В свободное время накропал иск о том, что дескать несогласен я. И с Минюстом, и с МИДом, и вообще со всеми. И обжаловал решение Минюста о признании меня иноагентом", - написал адвокат сегодня в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что подал иск через электронный сервис ГАС "Правосудие" 20 ноября по месту жительства - в Первомайский суд Краснодара. "Иск до сих в суде не зарегистрировали", - написал Беньяш* в 12.17 мск.

Напомним, 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. В ноябре Беньяш* повторно был обвинен в дискредитации армии.

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