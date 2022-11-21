Вачаган Казарян заподозрен в вымогательстве взятки

21 ноября 2022, 11:34

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Бывший глава охраны Сержа Саргсяна Вачаган Казарян обвинен в вымогательстве 40 миллионов драмов (около 100 тысяч долларов) с угрозой применения насилия, ему запрещен выезд из Армении. По делу также проходят супруга Казаряна и директор принадлежащего им ресторана.

Как писал "Кавказский узел", Вачаган Казарян, руководивший охраной бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан в июне по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии доходов и помещен под стражу. 29 декабря суд отпустил его под залог в 50 миллионов драмов (около 103 тысяч долларов США). 28 февраля 2019 года суд отклонил жалобу прокуратуры и оставил в силе решение об освобождении Казаряна под залог. В апреле 2021 года уголовное дело в отношении Казаряна было прекращено, он полностью возместил ущерб.

В отношении Казаряна расследуется новое уловное дело. Ему, его жене и директору принадлежащего им ресторанного комплекса инкриминируется вымогательство в крупных размерах с угрозой применения насилия. Всем троим предъявлены обвинения и в качестве меры пресечения избран запрет на выезд, сообщили в генпрокуратуре Армении.

По данным ведомства, в июне 2017 года Казарян, его супруга и директор ресторана Yans потребовали от главного бухгалтера ресторана 40 млн драмов (около 100 тысяч долларов), угрожая в случае отказа расправой ему и его сыну. Потерпевший заложил свои золотые украшения, одолжил деньги у близких людей, продал квартиру и в течение июня-сентября 2017 года через родственников перечислил требуемую сумму, пишет сегодня со ссылкой на генпрокуратуру "Новости-Армения".