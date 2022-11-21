Инициатива жителей Каспийска дала повод для упреков в адрес властей

21 ноября 2022, 08:12

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Жители Каспийска самостоятельно отремонтировали тротуар, на котором повредилась плитка, а также возникли ямы из-за оседания грунта. Комментаторы социальной сети "ВКонтакте" раскритиковали власти за то, что они не следят за состоянием городской инфраструктуры.

В Каспийске на одном из тротуаров осел грунт, из-за чего повредилась плитка, и местные жители решили самостоятельно провести ремонт, сказано в ролике, опубликованном минувшей ночью в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана".

На кадрах ролика показан тротуар и два человека, которые ведут работы. "Неравнодушные ребята изъявили желание помочь, вот пришли. Сами они тоже мастера по укладке плитки. Сейчас нам песок должны привезти, цемент. Плитку разобрали, хорошую отложили в сторону. По-возможности сейчас сделаем, чтобы хотя бы немного облегчить путь мамам с колясками", – сказал автор видео.

На 06.40 мск эта запись в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 150 тысяч пользователей, набрала 325 отметок с реакцией пользователей и 65 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Если государство не выполняет свои обязанности, оно не имеет право взимать налоги с людей, иначе это грабеж", – считает Саша Котов.

"Жаль, что люди сами ремонтируют дорогу. Надо идти всем вместе и требовать от администрации. Вы ведь платите налоги", – написал Panda Panda.

"Позор администрации города и всем чиновникам, которые довели республику до этого уровня", – заявил Эмин Кайтагский.

"Зачем тогда налоги платить, если народ сам будет всё делать?" – задался вопросом Ivan Ivanov.

"Не удивлюсь, если им ещё штраф выпишут за самоуправство", – отметил Замир Закиев.

"Потом ещё демонтируют тротуар, потому что незаконно работы провели", – написал Лакрал Цашиву.

"Чиновников отблагодарить не забудьте", – сыронизировал Эдик Челюскин.

"Налоги на ветер. Лучше пошли с спросили с ответственного. Они и дальше будут пользоваться вашей добротой", – считает Мага Курбанов.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября Власти Махачкалы отчитались, что завершили строительство нового сквера около озера Ак-Гёль. В соцсети местные жители отметили, что мэрия благоустроила территорию, но не уделила внимания зелени и не высадила новых насаждений.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.