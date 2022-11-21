Беслан Дбар обвинен в новых эпизодах хищений

21 ноября 2022, 06:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять эпизодов хищения при строительстве коттеджного поселка Мачара на 34 миллиона рублей выявила Генпрокуратура Абхазии при расследовании дела бывшего министра по репатриации Беслана Дбара.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар и директор строительной компании Амиран Лакербая в апреле 2021 года были объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве с 25 миллионами рублей, выделенными на ремонт водопровода и канализации.

Следственное управление Генеральной прокуратуры по Абхазии выявило новые эпизоды по делу Беслана Дбара и Амирана Лакербая, информирует 19 ноября "Абхазия-Информ".

Речь идет о пяти новых эпизодах хищения имущества Фонда репатриации при строительстве коттеджного поселка на улице Дальская в селе Мачара в Гулрыпшском районе на сумму более 34 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора РУП "Жилищно-эксплуатационного управления" Заура Ахбы, главного инженера РУП Давида Пшанавы и индивидуального предпринимателя Яны Цвижбы по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, сообщает ТАСС.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.