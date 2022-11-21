21 ноября 2022, 06:23

Беслан Дбар обвинен в новых эпизодах хищений

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять эпизодов хищения при строительстве коттеджного поселка Мачара на 34 миллиона рублей выявила Генпрокуратура Абхазии при расследовании дела бывшего министра по репатриации Беслана Дбара.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар и директор строительной компании Амиран Лакербая в апреле 2021 года были объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве с 25 миллионами рублей, выделенными на ремонт водопровода и канализации.

Следственное управление Генеральной прокуратуры по Абхазии выявило новые эпизоды по делу Беслана Дбара и Амирана Лакербая, информирует 19 ноября "Абхазия-Информ".

Речь идет о пяти новых эпизодах хищения имущества Фонда репатриации при строительстве коттеджного поселка на улице Дальская в селе Мачара в Гулрыпшском районе на сумму более 34 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора РУП "Жилищно-эксплуатационного управления" Заура Ахбы, главного инженера РУП Давида Пшанавы и индивидуального предпринимателя Яны Цвижбы по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, сообщает ТАСС.

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Примечание:

"Георгий Воуба и Аслан Цкуа освобождены из-под домашнего ареста", "Суд продлил арест Авидзбы на месяц", "Парламент Абхазии ужесточил наказание за незаконную добычу криптовалюты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 ноября 2022, 07:19

  • Версия кровной мести в деле об убийстве Марзаганова поставлена под сомнение

    Появившаяся в сети версия о то, что умерший после нападения в Ингушетии активист движения "Антилирика" Магомед Марзаганов мог стать жертвой мести, вряд ли состоятельна, поскольку он сам не мог ее спровоцировать, ни его роду кровную месть не объявляли, уверены знакомые Магомеда. При этом правоохранительные органы отказываются комментировать расследование дела о нападении на активиста из Экажево. 

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