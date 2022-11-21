Семьи погибших и инвалиды осенней войны получили квартиры в Гяндже

21 ноября 2022, 04:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 квартир в Гяндже получили семьи погибших осенью 2020 года азербайджанских военных, а также раненые в ходе боевых действий. Всего же за два года было выдано около 4100 квартир и домов.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Азербайджан сообщило в июне, что в ходе боев осенью 2020 года погибли 2906 человек, пропали без вести восемь человек.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

30 квартир выданы в Гяндже семьям погибших в Осенней войне 2020 года и лицам, которые стали инвалидами после боевых действий, сообщило 20 ноября министерство труда и социальной защиты населения.

В сообщении ведомства отмечается, что в соответствии с поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева 119 тысяч членов семей погибших и раненных в ходе Осенней войны 2020 года получили социальную поддержку. Им, в частности, было предоставлено около 4100 квартир и домов. В текущем году планируется предоставить еще 1500 квартира и домов, из которых уже в эксплуатацию введено около 1100. Кроме того, инвалидам войны предоставлено более 300 автомобилей.

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