Отменен приговор дагестанскому судье по делу о подделке протоколов

20 ноября 2022, 15:58

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Апелляционная инстанция направила на пересмотр дело судьи Ахтынского райсуда Чингиза Гаджибекова, осужденного по обвинению в подделке протоколов заседаний по делу бывшего начальника РОВД.

Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу бывшего судьи Чингиза Гаджибекова, осужденного Дербентским райсудом по обвинению в служебном подлоге, и направил дело на пересмотр. Гаджибеков был осужден за внесение в документы по делу полицейского изменений, которые позволили оправдать сотрудника полиции. Дербентский райсуд приговорил судью к штрафу в три миллиона рублей. В своей жалобе осужденный заявил, что приговор незаконен, а выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Апелляционная инстанция частично согласилась с этими доводами, решив, что суд не привел доказательств того, что Гаджибеков вносил изменения в показания свидетелей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Издание процитировало публикацию республиканского управления Следственного комитета, в которой изложена версия следствия. В этом сообщении, размещенном на сайте ведомства 31 июля 2020 года, фамилия подозреваемого судьи Ахтынского райсуда не приводится.

"По версии следствия, в производстве судьи находилось уголовное дело по обвинению бывшего начальника ОМВД России по Ахтынскому району в превышении должностных полномочий, выразившемся в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провел необоснованный сбор личного состава ОМВД России по Ахтынскому району, оскорбил и нанес побои подчиненному сотруднику. Несмотря на установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства вины подсудимого, судья по результатам рассмотрения уголовного дела постановил оправдательный приговор", - говорится в публикации управления СКР.

Прокурор оспорил приговор силовику "ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела", сообщило следствие. "В январе-феврале 2017 года судья, желая не допустить признания вышестоящим судом приговора незаконным или необоснованным, его отмену или изменение, изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их. По этой причине вышестоящая судебная инстанция оставила без удовлетворения апелляционные представление прокурора и жалобу потерпевшего", - говорится в сообщении.

Дело в отношении судьи было возбуждено по части 2 статьи 292 УК РФ. По этой же статье Чингиз Гаджибеков был признан виновным, говорится в карточке дела на сайте Верховного суда Дагестана.

Карточка дела обновлена сегодня, 20 ноября, хотя решение по жалобе Гаджибекова было принято 26 сентября. Основанием для решения суда в карточке указано "несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела".

"Суд в описательно-мотивировочной части приговора не привел содержание конкретных листов приведенных протоколов судебных заседаний, замененных, по версии стороны обвинения, ФИО1 (так в опубликованной версии апелляционного постановления обозначен осужденный. – Прим. "Кавказского узла"), не указал, в чем и в каких листах конкретно выразились изменения и искажения процессуальных действий суда", - говорится в тексте постановления, размещенного в карточке дела.

Кроме того, в суде первой инстанции подсудимый выразил несогласие с подозрением в служебном подлоге, указав, что все протоколы судебных заседаний изготовлены и оформлены "в установленном законом порядке", а заверенные им протоколы, указывающие на их искажение, отсутствуют в материалах уголовного дела и ему не предъявлены, а имеющиеся копии протоколов выданы секретарем судебного заседания "не из уголовного дела, а из компьютера".

"Доводы стороны защиты в указанной части судом надлежаще не проверены, мотивированные выводы и решение об опровержении (подтверждении) доводов осужденного суда в указанной части в приговоре не изложены с приведением доказательств", - говорится в постановлении.

Суд постановил передать уголовное дело на новое рассмотрение в тот же районный суд, но в ином составе суда, отмечается в судебном акте.

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